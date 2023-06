Povodom SEECP SAMITA – sastanka šefova država i vlada regiona, koji se održava 27. juna, u Podgorici, u organizaciji Vlade Crne Gore, za saobraćaj će biti zatvorene neke saobraćajnice.

Izvor: MONDO

Iz Uprave policije ističu da će saobraćaj biti zatvoren na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, od raskrsnice sa ulicom Marka Miljanova do Ulice slobode, te dio Ulice slobode od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog.

"Saobraćaj će u navedenim ulicama i bulevarima biti zatvoren od 26. juna od 15 časova, do 27. juna do 10 časova. Takođe, od 26. juna od 18 časova do 27. juna do 14 časova za saobraćaj će biti zatvoren dio Ulice beogradske od hotela "Ziya" do Ulice Rista Stijovića. Ovim putem upućujemo molbu građanima da svoja vozila koja su parkirana u navedenim ulicama uklone u navedenom periodu", naglašavaju u policiji.