Održavanje bi moglo da bude dovedeno u pitanje zbog nemogućnosti transfera novca sa računa Opštine

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Jedan od najznačajnijih kulturnih festivala “Grad teatar” trebalo bi da počne za dvije sedmice, a njegovo održavanje bi moglo biti dovedeno u pitanje zbog nemogućnosti transfera novca sa računa Opštine Budva ka istoimenoj javnoj ustanovi.

Kako prenosi portal Vijesti, pritvaranje predsjednika Opštine Mila Božovića koje je izazvalo blokadu rada administracije, prije svega isplatu novca iz gradske kase, dodatno je iskomplikovalo cijelu situaciju jer se Javna ustanova “Grad teatar” isključivo finansira iz budžeta. Od početka ove godine do danas je na račun JU “Grad teatar” iz Opštine redovno uplaćivan novac za zarade i lična primanja zaposlenih, ali osim toga gotovo ništa za program.

Iz te ustanove “Vijestima” je potvrđeno da su oni prošle nedjelje poslali urgencije za pomoć u rješavanju situacije na adrese kako predsjednika Skupštine opštine Budva i kabineta predsjednika Opštine, tako i na adresu ministarke kulture i medija, premijera i predsjednika države.

“Zaista bi bilo strašno da se festival sa ovakvim značajem i tradicijom ne održi zbog nedostatka novca u situaciji kada novca ima, ali ga je nemoguće transferisati. Čak i sredstva koja su odobrena za ovogodišnji festival od Ministarstva kulture i medija putem konkursa na koji je ustanova aplicirala posredstvom Opštine, ne mogu biti prenijeta jer je neophodno da ugovor sa Ministarstvom bude potpisan od predsjednika Opštine ili uz njegovu pisanu saglasnost”, rekla je za Vijesti direktorica JU “Grad teatar” Milena Lubarda Marojević.

Ona je navela da se festival u najvećoj mjeri finansira iz budžeta opštine, te da je čak i taj odobreni budžet od 850.000 eura za ukupno funkcionisanje institucije tokom čitave godine, u šta su uračunate plate zaposlenih i svi drugi troškovi za događaje izvan festivala, premali u odnosu na cijene usluga kao i u odnosu na budžete drugih srodnih ustanova i festivala u regionu, prenose Vijesti.

“Sve do 2020. godine, godišnji budžet JU “Grad teatar” je iznosio uobičajenih milion eura, ali se od godine korone on nikada više nije vratio na staro. Razliku u troškovima do sada smo svake godine uspijevali da premostimo zahvaljujući sopstvenim prihodima, kao i implementaciji međunarodnih projekata za koje su nam od strane EU refundirana sredstva. Međutim, sa skokom cijena i inflacijom kakva je obilježila prethodnu i ovu godinu, što se u našem slučaju najviše odrazilo na troškove prevoza i smještaja učesnika, mi neprekidno apelujemo kod Opštine Budva makar za vraćanje budžeta ustanove na onaj nivo kojeg je imala sve do prije tri godine.”

U JU “Grad teatar” prije samo dvije sedmice održana je pres konferencija na kojoj je predstavljen cjelokupan program festivala, gdje je najavljen ambiciozan program u kojem između 5. jula i 22. avgusta treba da nastupi više od 620 učesnika. U ovom periodu publika će imati prilike da vidi 15 predstava iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Hrvatske i Slovenije, koje će se prikazivati na lokacijama u Starom gradu i amfiteatru manastira Sv.Trojice u Stanjevićima, prenose Vijesti.

“’Grad teatar’ je sa svime što predstavlja podržan i praćen od strane međunarodne asocijacije festivala EFA sa sjedištem u Briselu, uz to sasvim sigurno predstavlja jednu od snažnih preporuka projektu Evropske prijestonice kulture. Mi koji radimo cijele godine na pripremi jednog ovako zahtjevnog festivala, pokušaćemo da preduzmemo sve što je u domenu transparentnog i zakonitog poslovanja da spasimo festival i omogućimo njegovo održavanje”, kazala je Lubarda Marojević.