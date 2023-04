Za su glasali odbornici DF-a i SNP-a, njih 18, uzdržani su bili iz redova Demokrata i GP URA, dok su protiv bili iz DPS-a i SD-a. Odbornici SDP-a su uoči glasanja napustili skupštinsku sjednicu.

Izvor: Facebook/Milo Božović/Screenshot

Skupština opštine Budva je, nakon tročasovne rasprave, usvojila danas Odluku o zaštiti interesa građana Budve i obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja organa lokalne samouprave, kojom se traži da se pritvorenom predsjedniku Opštine Budva Milu Božoviću omogući da se brani sa slobode i time deblokira rad lokalne uprave.

Za su glasali odbornici Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije (SNP) njih 18, uzdržani su bili iz redova Demokrata i Građanskog pokreta URA, dok su protiv bili iz Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata (SD). Odbornici Socijaldemokratske partije (SDP) su uoči glasanja napustili skupštinsku sjednicu.

Pred sam kraj skupštinske rasprave dok je završnu riječ imao predsjednik SO Nikola Jovanović, došlo je do verbalnog incidenta između direktora Komunalnog preduzeća Draga Ivanovića i lidera budvanskog DPS-a Milana Tičića.

Tičić je spočitao Jovanoviću što je govorio mimo vremenskog intervala dozvoljnog za govornicom, što je isprovociralo Ivanovića te počeo da dobacuje Tičiću.

Tičić je potom ustao i izašao iz skupštinske sale, a za njim i Ivanović koji je nastavio da mu dobacuje u skupštinskom holu.

Inače, odluka se našla se na dnevnom redu skupštinskog zasjedanja nakon što je zeleno svjetlo dalo 19 odbornika uz redova DF-a, GP URA i SNP-a. Uzdržane su bile Demokrate, dok su protiv bili iz DPS-a i SDP-a.

Pozivajući se na Ustav i međunarodne akte ratifikovane od strane Skupštine Crne Gore, građani, njih 4.032 potpisinika Incijative zatražili su da se mjera pritvora koja je određena Božoviću zamjeni jednom ili više mjera koje su određene Zakonom o krivičnom postupku Crne Gore - zabrana napuštanja stana, zabrana napuštanja boravišta, zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja, obaveza povremenog javljanja određenom državnom organu, zabrana pristupa ili sastajanja sa određenim licima, privremeno oduzimanja putne isprave ili povremeno oduzimanja vozačke dozvole.

Uz naglasak da građani, potpisnici inicijative, traže da se omogući nesmetano funkcionisanje organa lokalne samouprave, te da se mjera pritvora predsjedniku Opštine zamijeni nekom drugom i omogući da se brani sa slobode predsjednik SO Budva Nikola Jovanović (DF) upozorio je da se Opština trenutno nalazi u blokadi.

„Ova Skupština opštine treba da donese odluku kojom se štite prava građana na funkcionisanje lokalne samouprave. Pritvor koji je određen predsjedniku Opštine Milu Božoviću onemogućava ga da vrši funkciju predsjednika Opštine, a što će svakako proizvesti štetne posljedice po Opštinu Budva i nas njene građane. Posebno ukazujemo na probleme koji će nastupiti u jeku turističke sezone, koja za nas predstavlja osnovni izvor egzistencije. Takođe su ugrožena i naša prava po osnovu socijalnih primanja, prava naknade po osnovu rođenja djeteta, besplatan prevoz đaka i penzionera kao i mnoga druga prava zagarantovana Ustavom Crne Gore i Zakonom o lokalnoj samoupravi”, citirao je incijativu Jovanović.

Jovanović je kazao da je pritvaranjem Božovića ugroženo funkcionisanje Opštine od toga da ne mogu da se ispunjavaju svakodnevne obaveze, počev od isplata zarada, do zaključenja ugovora, da je ugrožena realizacija brojnih projekata (izgradnja šetališta, bolnice, preuzimanje Citadele...), te da je ugrožena i mogućnost Opštine da se brani pred sudom, poput spora koji vodi njemački WTE, gdje Budvi prijeti 100 miliona štete…

“Ukoliko odluka bude usvojena od strane SO biće dostavljena Vladi, Ministarstvu pravde, SDT-u, Ustavnom, Vrhovnom sudu, Ombudsmanu…”, naglasio je Jovanović i ponovio da je Božović legitimno izabrani predsjednik i da nastavlja da obavlja tu funkciju, koja je ugrožena pritvaranjem.

"Apsurd Crne Gore: Đukanović se baškari u Dubaiju, Božović u Spužu"

Jovanović je kazao da ne postoji pravni način da se ovlašćenja predsjednika Opštine Mila Božovića prenesu na neko drugo lice.

„Dok se Milo Đukanović baškari u Dubaiju, Milo Božović nalazi u pritvoru. I to je apsurd Crne Gore, koja nije trebalo da izgleda ovako kako sada izgleda. Milo Božović je bio ključni čovjek koji je srušio režim Đukanovića i vidimo kako mu se vraća“, poručio je na kraju skupštinske rasprave Jovanović.

Naglasio je da Božović je apsolutno nevin dok se u krivičnom postupku ne dokaže da je kriv I presuda bude pravosnažna .

“Poštujući prezumpciju nevinost smatramo da su ispunjeni svi zakonski uslovi da se mjera pritvora zamijeni nekom drugom mjerom. Nije ispoštovana volja građana da Božović vodi grad posebno u susret sezoni. On je jedino zakonom ovlašćeno lice koje može da potpiše zarade, druge akte, izda punomoćje… S obzirom da neizborom potpredsjdnika ta ovlašćenja nijesu prenijeta na drugo lice, funkcionisanje Opštine je sada ugroženo. Mi ne znamo na osnovu čega je Božović okrivljen, na osnovu kojih dokumenata, spisa. On nikada nije krivično gonjen ili kažnjen. Njemu je uskraćeno pravo na odbranu, a nama da saznamo na osnovu čega je okrivljen, jasno je da je cijela akcija ispolitizovana u susret izborima”, kazao je Jovanović i podsjetio da je na drugi način Opština takođe 2020. isto bilo blokirana i to kao i sada pred sezonu.

Jovanović je kazao da Skupština opštine garantuje da će izricanjem drugih mjera Božović biti dostupan svim organima i prezentovati svoju odbranu i predočiti šta su to podmetanja, konstrukcije…

Odbornici DF-a su u nastavku zasjedanja bili jedinstveni da je hapšenje Božovića politički motivisano, da su mu lisice stavili jer je Srbin, uz poruku da moraju da budu jedinstveni i suprotstave se kao i mnogo puta do sada. Svi su bili stava da je ugrožen rad Opštine, a time i prava građana.

Tičić: Ovim pravite štetu Milu Božoviću

Milan Tičić (DPS) rekao je od samog starta poštuju prezumpciju nevinosti, i da nisu ni u jednom trenutku željeli da se umiješaju u rad tužilaštva.

„Inicijativa nije na mjestu, ovo nije za ovaj dom. Izlazimo iz svojih nadležnosti. Ovo je za tužilaštvu. Ovim pravite štetu Milu Božoviću, jer svoju nevinost neka brani na sudu, a ne da blokiramo grad. Ovo je vaš krivica jer nijeste izabrali potpredsjednika. U nama imate partnera da riješimo ovu sezonu u interesu građana, a da na jesen izađemo na izbore“, kazao je Tičić.

Naglasilo je da slušamo govore odbornika DF-a, kao da je u pitanju predizborni skup.

„Poštujemo sve to, ali strelice ne treba da usmjerite ka DPS-u, imate svoje unutrašnje probleme“, kazao je Tičić.

Ivanović: Nema govoru o progonu Srba

Ivan Ivanović (URA) kazao je da poštuju pretpostavku nevinosti, ali da će na kraju neko morati da snosi posljedice.

„Smeta mi što se potencira progon Srba. Politički progon, lični profesionalni možda da, ali nacionalni, ne stoji. Ne slažem se sa najavljenim protestom i sloganom koji nosi. Iskazati bunt je legitimno i svi imaju pravo koji mstraju da je Božović treba da izađu, ali ne slažem se da treba blokirati rad. Lično vjerujem da će Božović dokazati svoju nevinost, ali poznajući ga ne sumnjam da će se odgovorno se odnositi prema funkciji predsjednika Opštine “, kazao je Ivanović.

Radović: Nisam siguran da ovakvom polemikom pomažete Božoviću

Krsto Radović (Demokrate) naglasio je da Božovića poznaje cijeli život i da nije mogao da „sanja“ da će Opština doći u ovu situaciju i sam Božović.

„Nažalost, nalazimo se u teškoj situaciji. Poznajući njega i njegovu porodicu moram biti obazriv. Nisam siguran da mu ovakva vrsta polemika može pomoći. Iskreno želim da vjerujem da je Božović nevin i da će izaći iz ove situacije. Nadam se državni organi znaju šta rade, znaju težinu svega ovoga. I dalje želimo da vjerujemo da rade dobro svoj posao. Ovdje imamo problem blokade grada i nemogućnosti funkcionisanja cijelog sistema. Rješenje za blokadu postoji, zakonska rješenja , siguran sam da je Milu Božoviću Budva na prvom mjstu i da on neće dozvoliti da ovaj grad bude blokiran. Preko advokata se može donijeti predlog odluke i izaći iz ovoga ćorsokaka“, kazao je Radović.

Odžić: Partije da ne ubiraju poene i nanose štetu Božoviću

Petar Odžić (SDP) naglasio da se oni kao partija nijesu oglašavali.

„Ne zato što se bojimo, nego zato što poštujemo prezumciju nevinosti i da ne nanosimo štetu budvanskoj porodici Božović. Apelujem da partije ne ubiraju političke poene ,a dodatno nanijeli štetu porodici“, kazao je Odžić.

Podsjetio je da je za izbor Božovića glasalo 23 odbornika, i da ta većna po današnjem glasovima ne funkcioniše.

„Ali i dalje ima većine da se iz ove situacije izađe. Postoji arsenal pravnih mogućnosti kako iz ove setuacije izaći. Svu raspravu danas nijesmo vodili u pravom smjeru i da nije pomogla Božoviću. Dizanjem ovakve medijske pompe odborničkog kluba DF ne vidim da donosi dobro Božoviću“, naglasio je Odžić.

Govoreći o inicijativi i potpisima, Odžić je kazao da ga sve ovo podsjeća na vrijeme kada je bio uhapšen Rajko Kuljača.

Tu ga je odmah prekinuo Jovanović i kazao da neće dozvoliti da se paralele sa hapšenjem gradonačelnika DPS-a.

Uz iskrenu želju da Božović dokaže svoju nevinost, Odžić je kazao da Budva mora da izađe niz institucionalne krize, te da odbornički klub SDP neće prisustvovati glasanju.

Deklaracija Demokrata o zaštiti Paštrovske gore nije uvrštena u dnevni red

Skupština opštine Deklaraciju o zaštiti Paštrovske gore većinom glasova nije uvrstila u dnevni red zasijedanja. Protiv deklaracije koju je inicirala odbornica Dragana Kažanegra Stanišić (Demokrate) nije dobila zeleno svjetlo odbornika DF-a, njih 16, dok je dok je 15 odbornika iz klupa Demokrate, URA, SNP, DPS i SDP bilo da deklaracija bude uvrštena .

Kažanegra Stanišić iskazala je da je Deklaracija odlično cjelovito i pravno zaokružena kao akt.

„Deklaracija je javna izjava ovog doma da se nešto zaštiti i nema potrebe da ima ijedan više član. Bilo je pa tehničkih grešaka, koje su se mogle ispraviti i deklaracija staviti na dnevni red. Podsjećam da je Paštrovska gora uvršetena u 11 najugroženijih kulturnih baština u Evropi. Sada je bio pravi trenutak da se deklaracija usvoji“, istakla je ona

Uz naglasak da je DF za zaštitu Paštrovske gore Jovanović je kazao da nijesu bili saglasni oko forme akta i da kao takav ne može se usvojiti, pa je vraćen na doradu.