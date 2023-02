"Te kese neće više koštati dva ili pet centi, nego će biti znatno skuplje. I mislimo da ćemo svim ovim mjerama dovesti do te situacije da se vratimo onim našim starim dobrim cegerima", naglašava Jovanović

Neke vrste plastičnih kesa u Crnoj Gori uskoro bi mogle da postanu prošlost. U skladu sa direktivama Evropske unije, ali i potrebom da opravdamo status ekološke države, Ministarstvo ekologije donijelo je nacrt novog Zakona o upravljanju otpadom, koji je upućen na mišljenje Evropskoj komisiji,prenose Vijesti.

"Imamo zabranu za pojedine vrste plastičnih kesa, one koje se najviše upotrebljavaju, a to su one od 15 do 50 mikrona. Za one preko 50 mikrona, predvidjeli smo naknadu, to će se urediti podzakonskim aktom, samo su dozvoljene one najtanje kese, gdje je debljina do 15 mikrona, to su uglavnom one kese koje se koriste za voće, povrće, neke mesne proizvode itd", kazao je Igor Jovanović iz Ministarstva ekologije.

U Ministarstvu vjeruju da će upravo uvećanje naknada za plastične kese destimulisati građane da ih koriste.

"Te kese neće više koštati dva ili pet centi, nego će biti znatno skuplje. I mislimo da ćemo svim ovim mjerama dovesti do te situacije da se vratimo onim našim starim dobrim cegerima", naglašava Jovanović.

Iako građani i dalje rijetko koriste cegere, zabranu plastičnih kesa uglavnom podržavaju.

Iz nevladine organizacije Zero Waste Montenegro, koja je i ranije insistirala na regulaciji upotrebe plastičnih kesa, poručuju da je, pored restriktivnih, država dužna da obezbijedi i mjere koje će građane stimulisati da koriste alternative kese.

"Kaznena politika treba da postoji, inspekcijska kontrola takođe, ali država isto treba da misli kako će krajnji korisnici, odnosno potrošači, kada se nađu u situaciji da im treba ta neka kesa ili ceger ili nešto, da jednostavno to bude njima obezbijeđeno", kazala je Marina Tomović iz te NVO.

Iako ih raduje što su se stvari po ovom pitanju pomjerile sa mrtve tačke, podsjećaju da se na donošenje ovog zakona već predugo čeka.

"Nadamo se da će ova stvarno biti godina kada će biti taj zakon", poručuje Tomović.

"Donošenje na Vladi je u drugom kvartalu ove godine", naglašava Jovanović.

Dok čekamo na donošenje zakona, neke navike možemo i sami promijeniti. Osim što je praktičniji i isplativiji, ceger ne zagađuje prirodu, kao što to čine kese.