Naša kompanija Adrija medija grupa postala je ekskluzivni partner Euractiv mreže za Srbiju i Hrvatsku, a tim povodom je sinoć u Beogradu organizovana gala večera za više od 250 visokih zvanica.

Izvor: Kurir

Koliko je Euractiv važan za region, svjedoči činjenica da su se pozivu na gala večeru odazvali brojni gosti, među njima predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović, povjerenica za ravnopravnost Brankica Janković i poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović, kao i predstavnici opozicionih stranaka, civilnog sektora, međunarodnih organizacija i kompanija.

Pored ambasadora i šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Nj. e. Emanuelea Žiofrea, prisustvovali su i šef misije Saveta Evrope Tobijas Flesenkemper, te ambasadori SAD Nj. e. Kristofer Hil, Švedske Nj. e. Anika Ben David, Norveške Nj. e. Jern Eugen Jelstad, Italije Nj. e. Luka Gori, Ukrajine Nj. e. Volodimir Tolkač, Holandije Nj. e. Teodorus Antonijus Rejntjes, Češke Nj. e. Tomaš Kuhta, Švajcarske Nj. e. Urs Šmid, Španije Nj. e. Raul Bartolome Molina, Izraela Nj. e. Jahel Vilan, Poljske Nj. e. Rafal Pavel Perl, stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoaz Žakob, UNHCR Stefani Kraus-Arnold i brojni drugi predstavnici diplomatskog kora u Srbiji.

Brnabićka je pozdravila početak rada Euractiva i poručila:

- Radujem se našoj saradnji, posebno na temu evropskih integracija Srbije. Ono što je naročito važno jeste to što Euractiv omogućava da objasnite na prijemčiv način šta su to evropske integracije, da ljudi razumeju kakav uticaj one imaju na njihov život, što nije nimalo lako, jer ni mi političari to nismo uspeli na dobar način.

Ambasador Žiofre poželio je sreću u radu.

- To je veoma značajan posao. Svi vidimo kako nova realnost utiče na naše izbore. Proces proširivanja EU ponovo se zahuktava i to pokazuje novo interesovanje za EU - uvjerava ambasador, ističući da više od 70 odsto investicija u Srbiju dolazi upravo iz Evropske unije.

Igor Žeželj, predsjednik Adrija medija grupe, održao je govor u kojem je poručio da se ostvaruje vizija najveće digitalne medijske kompanije u regionu.

- Tačno prije četiri godine definisali smo našu viziju da postanemo najveća digitalna medijska kompanija i uspevamo u tome. Uporedivi smo sa svim kompanijama ovog tipa u regionu i dalje rastemo. Posebno smo ponosni na ljude koji rade u kompaniji i na njihov profesionalni razvoj. Zahvalni smo partnerima što nam ukazuju povjerenje, Vladi Srbije što nam obezbjeđuje sigurno poslovno okruženje, predstavnicima drugih zemalja i međunarodnih institucija što razumiju našu ljubav prema svojoj zemlji, ali i konkurenciji, koja nas stalno drži budnima. Euractivu želimo uspješan rad - izjavio je predsjednik Adrija medija grupe.

Urednik portala Euractiv iz Brisela Sarantis Mihalopulos podvukao je uticaj ove medijske mreže na život građana.

- Želimo da čitaocima Euractiva obezbjedimo sve vesti o EU. Nosimo se s kompleksnim jezikom evropskih institucija kako bismo im na najbolji način objasnili kako politika EU utiče na njihov život. Želimo da spojimo gradove u Evropi i da ljudi u Srbiji znaju šta se dešava širom Evrope - zaključuje Mihalopulos.

Bojana Zimonjić Jelisavac, glavna i odgovorna urednica Mondo+ sistema, koja je na čelu Euractiva Srbija, napominje da će ovaj portal izvještavati činjenično, konstruktivno i transparentno.

- Trudićemo se da sve profesionalne standarde euromreže primijenimo i na Euraktiv Srbija - uverava Zimonjić Jelisavac.

Teme koje se tiču odnosa Srbije i Evropske unije važne su svim donosiocima odluka u zemlji. To su svojim dolaskom na događaj povodom lansiranja Euractiva pokazali ključni ljudi iz svih domena društva, predstavnici institucija, najuspješnijih kompanija, privrednih komora, nevladinih organizacija i udruženja.

Specijalni muzički gosti na ovom prestižnom događaju bili su Danica Krstić i Vasil Hadžimanov, a program su vodila TV lica Silvija Slamnig i Slaviša Veselinović.