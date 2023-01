Pedijatar Nebojša Kavarić poručuje da svi roditelji nevakcinisane djece treba odmah da se jave ljekaru i da je dolazak malih boginja sada već izvjestan, prenose Vijesti.

Obuhvat djece vakcinisane MMR vakcinom najniži je od 1994. godine kada je u Crnoj Gori uvedena imunizacija protiv malih boginja, zauški i rubeole, ali i u poređenju sa svim državama na svjetskom nivou.

To je, u izjavi za “Vijesti”, kazao pedijatar Nebojša Kavarić, predsjednik Asocijacije za preventivnu pedijatriju. On je poručio da ta činjenica čini našu djecu uzrasta od 13 mjeseci do tri godine izuzetno ranjivom.

”Pored toga što je bitno da se utvrdi zašto je tako malo povjerenje građana u zdravstveni sistem i ko je za šta odgovoran kada je u pitanju promocija imunizacije, u ovom trenutku se treba usredsrediti na mogućnost pojave oboljenja i eventualne epidemije i pripremiti sistem za to. Apelujem na roditelje čija su djeca starija od 13 mjeseci, a nevakcinisana su, da odmah posjete svog izabranog pedijatra”, istakao je Kavarić.

On je rekao da želi da vjeruje da neće doći do importovanja malih boginja iz susjedstva, dok je profesionalno svjestan koliko je realna pojava ovog, po djecu najranijeg uzrasta, opasnog zaraznog oboljenja u Crnoj Gori.

”S obzirom na to da zarazno oboljenje putuje najbržim prevoznim sredstvom od tačke gdje već postoji do tačke gdje se prenosi, tih pola sata avionom čine dolazak morbila u Crnu Goru izvjesnim, ili već moguće u ovom trenutku, i realnim”, kazao je Kavarić.

On je apelovao i na medije da profesionalnim, objektivnim i afirmativnim pristupom utiču na stvaranje međusobnog povjerenja između roditelja i zdravstvenih profesionalaca i doprinesu što boljem odgovoru na moguću masovniju pojavu morbila, poštujući apsolutno pravo na privatnost svakog djeteta i njegove porodice.

U Srbiji je tokom prethodna dva dana registrovano šestoro oboljelih od malih boginja. Zbog toga je Institut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” pooštrio epidemijski nadzor. Iz tog Instituta saopšteno je da su male boginje registrovane kod petoro nevakcinisane djece, mlađe od dvije godine i jedne odrasle osobe (47), nepoznatog vakcinalnog statusa. Pojasnili su da komplikacije u vidu upalu pluća ima dvoje oboljele djece.

Iz Instituta “Batut” kazali su da je pandemija kovida “nesumnjivo uticala i na kretanja drugih zaraznih bolesti, uključujući i male boginje, na teritoriji Evrope”.

Naveli su i da je “za vrijeme trajanja pandemije u skoro četvrtini zemalja svijeta prekidana ili odlagana imunizacija MMR vakcinom, a u velikom brroju je došlo i do značajnog pada obuhvata”.

Ukazali su da su “tokom 2020. i 2021. u Srbiji registrovane najniže vrijednosti obuhvata MMR vakcinom u posljednjih dvadeset ggodina”. Precizirali su da je “obuhvat ovom vakcinom u drugoj godini života u 2020. iznosio 78,1 odsto, a u 2021. svega 74,8 odsto”.

Naveli su da je prikupljenje podataka o obuhvatu MMR vakcinom u 2022. u toku.

Crna Gora bilježi mnogo gore rezultate kada je u pitanju obuhvat vakcinisane djece. Prema dostupnim podacima, samo 34 odsto djece rođene 2020. godine primilo je MMR vakcinu. Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) u julu prošle godine saopštili su da je prvu dozu MMR vakcine, koja se daje djeci sa navršenih 12 mjeseci, primilo svega 24 odsto rođenih tokom 2020. godine. Među djecom rođenom 2019. godine svega je 40,88 odsto vakcinisanih, dok je MMR primilo dvije trećine rođenih 2018. godine.

Poređenja radi, prije samo 11 godina obuhvat djece koja su primila MMR vakcinu iznosio je 91 odsto.

Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, vakcinacija je obavezna protiv deset oboljenja. To su tuberkuloza, difterija, tetanus, veliki kašalj, dječja paraliza, male boginje, epidemijske zauške, rubela, virusni hepatitis B i hemofilus influence tipa B.

Istim zakonom propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 100 do 2.000 eura kazniti za prekršaj fizičko lice, kao i roditelj, usvojilac ili staratelj maloljetnika ako odbije i ne omogući djetetu predškolskog i školskog uzrasta vakcinaciju protiv ovih bolesti, osim u slučaju postojanja medicinske kontraindikacije koju utvrđuje doktor medicine ili stručni tim...

”Vijesti” su ranije objavile da su crnogorski sudovi tokom 2020, 2021. i prošle godine kaznili novčano 94 roditelja zbog odbijanja da vakcinišu djecu, a najveća izrečena kazna iznosila je 800 eura.

Ministarstvo zdravlja pripremilo je tokom 2015. godine novi zakon prema kojem nevakcinisana djeca ne mogu da budu upisana u vrtić i u školu. Međutim, zbog protivljenja dijela javnosti i institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, ta odredba nije uvrštena u zakon, uz obrazloženje da se obrazovanje i vaspitavanje ne može uslovljavati vakcinacijom. I tokom izrade novog zakona 2018. godine institucija Ombudsmana je ponovo reagovala, uz ocjenu da treba brisati odredbu kojom se precizira da su roditelji obavezni da prilikom upisa djece u vrtić ili osnovnu školu dostave dokaz o vakcinaciji.

Međutim, zakonska rješenja po kojima je vakcinacija preduslov za upis u vrtić ili u školu na snazi su u više od deset evropskih zemalja, većini država SAD, a posebno su rigorozni u Kaliforniji i Virdžiniji.