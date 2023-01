Udruženje koje okuplja više stotina zaposlenih tražilo sastanak sa ministrom kako bi se riješio višegodišnji problem, prenose Vijesti.

Više stotina prosvjetnih radnika nezadovoljno je novim Granskim kolektivnim ugovorom, potpisanim krajem prošle godine, jer i dalje neće moći da ostvare pravo na plaćanje putnih troškova.

Oni tvrde da uprkos obećanjima Ministarstva prosvjete i Sindikata prosvjete, nije regulisano pitanje plaćanja međugradskog prevoza zaposlenima u prosvjeti, zbog čega su tražili sastanak sa ministrom Miomirom Vojinovićem.

Učitelj podgoričke OŠ “Branko Božović” Mitar Magovčević “Vijestima” je kazao da je pokrenuto formiranje udruženja prosvjetnih radnika koji putuju do radnog mjesta i da se za vrlo kratko vrijeme priključilo skoro 500 zaposlenih. Pojasnio je da je o formiranju udruženja, kao i inicijative zaposlenih u prosvjeti, upoznao ministarstvo prosvjete, tražeći da predstavnike prosvjetnih radnika primi na razgovor, s obzirom na to da posljednjim Granskim kolektivnim ugovorom (GKU) i dalje nisu obuhvaćeni njihovi zahtjevi da se vrati plaćanje međugradskog prevoza, ukinuto još 2005. godine.

Iz Ministarstva prosvjete “Vijestima” su juče odgovorili da su na koncizan način upoznati sa naslijeđenim, višegodišnjim problemom prevoza prosvjetnih radnika. Kazali su da su spremni da u okviru svojih nadležnosti rješavaju taj problem, iako im to nije zakonska obaveza.

”Potpisivanjem novog Granskog kolektivnog ugovora preduzeti su koraci u procesu rješavanja problema prevoza prosvjetnih radnika, koji podrazumijeva da se zaposleni sa spiska zaposlenih koji putuju na radno mjesto koje je više od 10 kilometara udaljeno od mjesta prebivališta, prije raspisivanja konkursa na slobodno radno mjesto na neodređeno vrijeme, može preuzeti sporazumno. Direktori ustanova spisak zaposlenih koji putuju dostavljaju i Ministarstvu prosvjete i resornom Sindikatu”, piše u odgovoru Ministarstva prosvjete.

Magovčević je juče kazao da uprkos obećanjima o plaćanju prevoza i angažovanju autobusa u dvije smjene, danas imaju samo odredbu GKU po kojoj direktor u mjestu boravka može, a i ne mora, da prije raspisivanja konkursa o slobodnom radnom mjestu preuzme zaposlenog koji putuje na posao u drugu opštinu.

”To je, na neki način, bilo i do sada, a ako se zna da oni koji su proglašeni za tehnološke viškove imaju prednost i česta su pojava zbog pada prirodnog priraštaja u mjestima odakle zaposleni putuju, smatramo da je ovo rješenje mrtvo slovo na papiru. Takav model rješavanja problema prevoza je bacanje prašine u oči prosvjetnim radnicima koji i do 200 eura izdvajaju za prevoz od svojih sredstava i prelaze u prosjeku oko 200 kilometara svakog dana”, istakao je on.

Magovčević je kazao i da će se novoformirano udruženje zaposlenih narednih dana analizirati koliko zaposlenih putuje, koliko novca izdvajaju za prevoz i koliko kilometara prelaze od mjesta prebivališta do posla, kao i da će nakon toga podatke predstaviti Ministarstvu, Sindikatu prosvjete i javnosti.

On je rekao da će ministra prosvjete informisati i o tome kako je ovo pitanje riješeno u regionu, gdje se zaposlenima plaćaju ili refundiraju troškovi prevoza, ali i u razvijenim, evropskim zemljama, poput Norveške i Finske. Pojasnio je da se u Srbiji refundiraju troškovi prevoza zaposlenima, u Republici Srpskoj takođe, za sve one koji putuju do posla više od četiri kilometra, dok u Hrvatskoj država plaća mjesečne autobuske karte prosvjetarima ili im refundira utrošeni novac za gorivo, po pređenoj kilometraži.

”U zavisnosti od reakcije ministra i spremnosti da se sa Sindikatom prosvjete uključi u rješavanje ovog problema zaposlenih prosvetara dalje ćemo se unutar grupe odrediti prema daljim koracima djelovanja da ostvarimo svoja prava i da se ispravi višegodišnja nepravda...”, naglasio je Magovčević.