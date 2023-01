"Tokom novogodišnjih praznika hoteli bili blizu stopostotne popunjenosti, dok je u privatnom smještaju popunjenost bila oko 50 odsto", kazao je direktor lokalne Turističke organizacije.

Izvor: MONDO

Masovno otkazivanje rezervacija za boravak u privatnom smještaju u Kolašinu, zbog nedostatka snijega, počelo je već krajem decembra, dok je u hotelima takva situacija od trećeg dana januara.

Kako je Vijestima kazao direktor lokalne Turističke organizacije (TO) Aleksandar Vlahović, otkazivanjem je najviše pogođen privatni smještaj.

Prema sadašnjoj situaciji neki izdavaoci te vrste smještaja, narednih sedmica, biće bez gostiju.

Hoteli su tokom novogodišnjih praznika bili, tvrde u TO, skoro stoprocentno popunjeni, a privatni smještaj tek polovično.

"Snijeg u turističkom januaru nema alternativu .Otkazivanjem je najviše pogođen privatni smještaj. Tokom novogodišnjih praznika hoteli bili blizu stopostotne popunjenosti, dok je u privatnom smještaju popunjenost bila oko 50 odsto. Najbrojniji su bili gosti iz Crne Gore i Albanije. Organizacijom Novogodišnjeg bazara pokušavamo da turistima omogućimo određene sadržaje ali snijeg ne može ništa da zamijeni. Danas, trećeg dana januara, nastavlja se otkazivanje rezervacija", kazao je Vlahović.

On podsjeća da su najave bile odlične, kao i da je turistička sezona brižljivo i s puno truda pripremljena. No, turistički poslenici su svjesni da je teško zabavnim i kulturno umjetničkim sadržajima nedomjestiti to što skijanje na Bjelasici nije moguće.

Tokom prazničnih dana na ski centru Kolašin 1600, iako su skijaške staze kopne, bilo je oko 3.000 gostiju. U tom ski centru odavno su spremni i za snijeg i za goste, a sezona je simobolično otvorena 25. decembra minule godine.

"Gosti su tokom minulih dana mogli da uživaju u panoramskoj vožnji žičarom Troglava, di džej žurkama i koriste tjubing stazu. Nesvakidašnje za ovaj period je i to što su gosti mogli da šetaju planinom Bjelasicom. Prvog dana januara je bilo sunca u izobilju pa smo mogli vidjeti goste kako u majici kratkih rukava, uživaju u bašti kafe bara na Ski centru.Svi nestrpljivo očekujemo prvi snijeg, kako bi se aktivirale dobro pripremljene staze.Cijena jednodevnog ski-pasa je 25 eura on će važiti za korišćenje staza Ski centra Kolašin 1450 i Ski centra Kolašin 1600", kažu u tom skijalištu.

Prema pređašnjim najavama, da je bilo snijega, gotovo svi smještajni kapaciteti u Kolašinu do kraja januara trebalo je da budu popunjeni.

S obzirom na sadašnju situaciju ostaje bojazan da, kasnije, čak i eventualno obilnije padavine, neće moći da nadomjeste "propuštenu" prvu polovinu januara, koju, tradicionalno, karakteriše najviše gostiju, u odnosu na ostatak sezone u Kolašinu.