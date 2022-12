Skupština Crne Gore usvojila izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti koji se odnosi i na djecu rođenu u 2022. godini

Izvor: Yumama

Skupština Crne Gore usvojila je juče izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti čime će roditelji svih beba rođenih u ovoj godini i ubuduće u Crnoj Gori dobiti uvećanu naknadu za novorođenčad - koja sada iznosi 900 eura, odnosno 1.000 ako su korisnici materijalnog obezbjeđenja, najavljuje Pobjeda

Kako je objavljeno na sajtu roditelji.me, Zakon će biti primjenjivan i retroaktivno, pa će se novi iznos naknada odnositi i na bebe rođene u 2022. godini.

Ukoliko su već ostvarili pravo na naknadu, roditelji/staratelji će dobiti razliku, odnosno novoustanovljenu sumu umanjenu za 109 ili 130 eura, koliko je do sada iznosila. Zahtjev za to podnosiće centru za socijalni rad u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakonskog akta - osam dana od objavljivanja u Službenom listu Crne Gore - a očekuje se da će to biti već početkom januara, piše Pobjeda

U obrazloženju predloga izmjena Zakona stoji da, prema zvaničnom saopštenju Uprave za statistiku Crne Gore - MONSTAT od 10.05.2022. godine, stopa prirodnog prirastaja na nivou Crne Gore za 2021. godinu iznosi - 3,4.

„Bijela kuga“ je, kako su obrazložili predlagači Zakona, bila prisutna u dvadeset od ukupno dvadeset četiri opštine.

- Podnesenim predlogom Zakona predloženo povećanje jednokratne naknade za novorođeno dijete predstavlja konkretnu mjeru koja treba da doprinese poboljšanju materijalnih uslova za pokrivanje osnovnih životnih troškova svakog novorođenog djeteta, kao novog člana našeg društva. Stoga navedeni razlozi potvrđuju opravdanost povećanja iznosa jednokratne naknade za novorođeno dijete - navodi se u obrazloženju predloga Zakona.

Navedeni iznos jednokratne naknade za novorođeno dijete, kao i do sada, je jednak za sve bez obzira na imovno stanje porodice. Ističe se da će se tek uspostavljanjem socijalnog kartona u Crnoj Gori stvoriti preduslovi da iznos naknade za novorođeno dijete bude određen u zavisnosti od imovinskog stanja porodice. Takođe, iznos naknade utvrđuje se bez diskriminacije po osnovu teritorijalnog principa za svako novorođeno dijete u Crnoj Gori, navodi Pobjeda

Zakonom o Budžetu za 2023. godinu, koji je takođe juče usvojen u Skupštini, za jednokratne naknade za novorođenčad predviđen je iznos od sedam miliona eura, kako su i ranije najavili iz Ministarstva finansija.

- Prema statističkim podacima u Crnoj Gori se na godišnjem nivou rodi oko 7.000 djece. Na godišnjem nivou za isplatu navedene naknade neophodno je obezbijediti sredstva u iznosu oko 6,8 miliona eura - navedeno je u obrazloženju predloga izmjena Zakona.

Za sada nije poznato iz kojih izvora će biti obezijeđen novac potreban za isplatu razlika u naknadama za sve bebe rođene tokom ove godine, za šta je neophodno obezbijediti oko šest miliona eura, zaključuje Pobjeda