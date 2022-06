"Trebalo je promijeniti taj član i obezbijediti sredstva, a ne zbog jefitnih poena igrati se sa sedam hiljada novorođene djece. Drugo, ovo je predviđeno samo za ovu godinu..."

Izvor: Vlada Crne Gore

Ministar finansija Aleksandar Damjanović saopštio je danas da će Vlada da isplati jednokratni novčani iznos za novorođenčad, u skladu sa odlukom bivše administracije, prenose Vijesti.

"Predlažem da uđemo u realizaciju ove obaveze uz opasku da nije definisana u skladu sa Zakonom o dječijoj i socijalnoj zaštiti jer on u članu 41 definiše šta je naknada za novorođenčad. Trebalo je promijeniti taj član i obezbijediti sredstva, a ne zbog jefitnih poena igrati se sa sedam hiljada novorođene djece. Drugo, ovo je predviđeno samo za ovu godinu...Moj predlog je da ovu priču utemeljimo na zakonu i da krenemo u realizaciju, neće biti lako to ispuniti, ali ćemo mi da učinom sve da izdefinišemo do kraja i zakonski osnov i utemeljenje u proisima i krenemo u realizaciju", kazao je Damjanović na početku današnje sjednice Vlade.

Premijer Dritan Abazović kazao je da je zbog toga potreban zakon o vladi, jer je odluka o isplati novca za novorođenčad za ovu godinu donijeta 8. aprila da bi neko "nastupio na izborima".

"Naći ćemo novca za našu djecu, u skladu sa propisima, ne populistički", poručio je.

Damjanović je podsjetio da je bivša Vlada 8. aprila donijela zaključke kojima je usvojila informaciju o potrebi davanja jednokratnog novčanog iznosa za novorođenčad i zaduženo je Ministarstvo ekonomskog razvoja da u saradnju sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja pripremi uputstvo.

Vlada je, kako je naveo, dala suglasnost da se novac obezbijedi iz budžetske rezerve u iznosu između 5,5 i 5,8 miliona eura.

"Ništa nije smetalo da bivša Vlada realizuje ove zaključke. Na pamet im nije palo da to realizuju nego su ostavili da preko najranjivije populacije stiču političke poene...Nijesu donijeli uputstvo niti realizovali obavezu", kazao je Damjanović.