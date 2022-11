Državni sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Darko Stojanović kazao je u emisiji “Dobro jutro Crna Goro” da bi početkom godine trebalo da počnu isplate naknada za novorođenčad.

On je istakao da to pravo roditelji nijesu mogli ostvariti jer je moralo doći do izmjena zakona, koje prethodna Vlada nije pripremila.