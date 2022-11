Glavni grad nastavlja da unapređuje stanje javnog prevoza

Izvor: Autobus/Gradski prevoz

Budući da uskoro stiže i novih 29 autobusa, po uzoru na najbolje prakse iz evropskih gradova, iz Glavnog grada su odlučili da jedna traka na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog bude odvojena za javni, auto-taksi prevoz i vozila sa pravom prvenstva prolaska.

Obilježavanje pomenute trake biće u subotu, u periodu od 8 do 12 h na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, od raskrsnice sa Ulicom Jovana Tomaševića do Bulevara Džordža Vašingtona i od Bulevara Džordža Vašingtona do raskrsnice sa Ulicom Ivana Milutinovića, navodi se u saopštenju Glavnog grada.

Obilježavanje posebne trake za linijski gradski, auto-taksi prevoz i vozila sa pravom prvenstva prolaska doprinijeće, kako kažu, bržem i sigurnijem načinu prevoza na toj dionici, a ujedno će upozoriti i ostale učesnike u saobraćaju da ne koriste krajnju desnu traku za vožnju, osim na mjestima dozvoljenim za skretanje udesno.

Glavni grad intenzivno radi na modernizaciji svih aspekata javnog prevoza, a u cilju obezbjeđivanja kvalitetnije usluge građanima i posjetiocima Podgorice. U tom smislu, u prethodnom periodu realizovana je nabavka 16 novih autobusa, a uskoro će Podgorica dobiti još 29, kako su kazali iz Glavnog grada.

Napominju da modernizacija podrazumijeva nabavku novih voznih sredstava, reorganizaciju postojećih i uvođenje novih linija, povećanje učestalosti polazaka, što bi za posljedicu imalo i povećanje korišćenja sistema javnog prevoza i, u krajnjem, smanjenje saobraćajnih gužvi i zagađenja životne sredine.