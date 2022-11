"Saobraćaj će se fazno puštati, shodno vremenu koje je potrebno posljednjem takmičaru da pređe određenu putanju", prenosi Vijesti

Povodom održavanja "Podgorica Millennium Run" više ulica u Podgorici biće zatvoreno za saobraćaj za sve vrste vozila.

U periodu od 9.30 do 16.00 časova periodično će za saobraćaj biti zatvorene sledeće saobraćajnice: Bulevar Ivana Crnojevica, Ulica Slobode, Kralja Nikole, Bulevar Crnogorskih serdara, Bulevar Revolucije, Ivana Vujoševića, Bulevar Svetog Petra, Bulevar Vilija Branta, Ulica Nikole Tesle, Vezirov most, Serdara Jola Piletića, 13. Jul, Moskovska, Džordža Vašingtona, Cetinjski put, Bulevar 21. maja, 8. Marta, Jugozapadna obilaznica, Bulevar Zetskih vladara, Sabraćajnica ka aerodromu, most na Cijevni, Bulevar Podgorica - Tuzi, Ulica Bracana Bracanovića.

Saobraćaj će se fazno puštati, shodno vremenu koje je potrebno posljednjem takmičaru da pređe određenu putanju, saopšteno je iz Glavnog grada, navode Vijesti.

Kako je ranije najavljeno manifestacija Podgorica Milenijum ran, okupiće u nedjelju 1.250 učesnika iz 32 države svijeta. U okviru manifestacije biće održan 29. Podgorički maraton i 25. Prvenstvo Crne Gore u maratonu i polumaratonu za muškarce i žene.

Predviđene su, osim polumaratona i maratona, trke na pet i deset kilometara.

Start i cilj svih trka je na mostu Milenijum.

Trasa maratonske trke je od centra grada, preko Maslina, Zlatice i Zagoriča, pa preko Morače, Siti kvarta, Donje Gorice, Dahne, Golubovaca, Tuzi, Starog Aerodroma.

"Maratronci će preći preko Tuškog puta, Zabjela, Pobrežja i Ljubovića, kroz Staru Varoš, ulicom Slobode do Milenijuma"