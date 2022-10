Ministri vanjskih poslova Zapadnog Balkana odobrili su tri regionalna sporazuma, i to o slobodi kretanja sa ličnom kartom, o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore dentalne medicine i arhitekte.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Danas je održan u Berlinu ministarski sastanak Zapadnog Balkana i Evropske unije, a kako je istakla generalna sekretarka Majlinda Bregu kretanje sa ličnom kartom na Zapadnom Balkanu je glavni današnji sporazum.

“Trebale su nam skoro dvije godine intenzivnih pregovora da danas ovdje dođemo do usaglašene verzije dokumenta. Ovim sporazumom ruši se posljednji preostali ‘vizni zid’ u regionu. Znam da bezvizni režim u regionu nije isto što i bezvizni režim sa Evropskom unijom. Međutim, u stvarnoj postavci stvari on predstavlja perjanicu našeg regiona kao jedinstvenog tržišta. Nacionalne politike ostaju presudne za svakoga, ali mogu imati i važnu ulogu u efikasnijem provođenju regionalnih inicijativa. Cilj svega toga je regionalna povezanost i zajedništvo. Regionalna i multilateralna saradnja i solidarnost dolaze do izražaja u vrijeme krize”, rekla je Bregu, prenosi Standard.

Kako je istakla, region je usaglasio tri glavna sporazuma o mobilnosti koja je koordiniralo Vijeće za regionalnu saradnju, a čiji uticaj će se kroz njihovo sprovođenje veoma brzo vidjeti na terenu, isto kao što je to bio slučaj sa zelenim koridorima i regionalnim sporazumom o smanjenju cijena rominga.

Ministarka vanjskih poslova Njemačke Analena Berbok naglasila je da je Vijeće za regionalnu saradnju glavni partner regionalnih pregovora i glavna snaga Berlinskog procesa.

“Mnogo posla je i dalje pred nama, ali je nevjerovatno ono što je do sada odrađeno i na tome Vam mnogo hvala”, zahvalila se Berbok Majlindi Bregu.

Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju je rekla da je ovaj proces bio od suštinske važnosti za postizanje rezultata u oblasti povezanosti, mladih, zelene agende, zajedničkog regionalnog tržišta, integracije Roma, sigurnosti, kao i brojnih drugih programa u regionu i Vijeće za regionalnu saradnju je imalo važnu ulogu u njegovim brojnim rezultatima”, kazala je ona.

Dodala je da je Berlinski proces prilika da ojačamo odlučnost da zajedno, u skladu sa odgovarajućom dinamikom rada, odgovorimo na velike izazove s kojima se zajedno suočavamo.

“Vijeće za regionalnu saradnju je sa svoje strane spremno da pomogne razvoju regiona, njegovoj evropskoj perspektivi i sigurnosti. Bez sumnje je da dinamika Vijeća ne može zamijeniti odgovornost i spremnost lokalnih političara da održe svoja obećanja. No spremni smo i da između samita doprinosimo provedivosti Berlinskog procesa kako bi se na jasan, strukturiran i usklađen način obaveze prevele u praktičan rad i ispunile”, zaključila je Bregu.

Očekuje se da sva tri Sporazuma budu potpisana na samitu šefova država i vlada u okviru Berlinskog procesa koji se treba održati 3. novembra u glavnom gradu Njemačke. Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju se juče obratila i na sastanku ministara unutrašnjih poslova Berlinskog procesa. Prije samita održavaju se forumi mladih, civilnog društva i privrednika na kojima će se pažnja posvetiti energetskoj sigurnosti, Zelenoj agendi i zajedničkom regionalnom tržištu.