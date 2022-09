U Crnoj Gori od akutnog koronarnog sindroma (AKS) godišnje oboli više od hiljadu osoba koje su najčešće u radno-aktivnoj dobi, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Izvor: Shutterstock/ldutko

Iz te zdravstvene ustanove, povodom Svjetskog dana srca, kazali su da obilježavanje tog dana za cilj ima da ukaže populaciji da i pored toga što su oboljenja srca i krvnih sudova preventabilnog karaktera i dalje predstavljaju osnovni uzrok obolijevanja i prijevremenog umiranja.

„Te bolesti odnose 17,9 miliona života svake godine i učestvuju sa 31 odsto u strukturi svih smrtnih slučajeva u svijetu“, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su naveli da u Evropi, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, bolesti srca i krvnih sudova učestvuju sa preko 50 odsto u ukupnom mortalitetu, a od toga polovina umire od akutnog koronarnog sindroma.

„Podaci IJZ-a pokazuju da u Crnoj Gori od akutnog koronarnog sindroma (AKS) – akutni infarkt miokarda i nestabilna angina pektoris – godišnje obolijeva više od hiljadu osoba koje su najčešće u radno-aktivnoj dobi, te komplikacije bivaju usložnjene ekonomskim implikacijama (komponentama)“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, prema posljednjim dostupnim podacima Registra akutnog koronarnog sindroma, broj slučajeva obolijevanja od ove bolesti iznosio je 1420.

“Polna distribucija oboljelih ukazuje na veću zastupljenost muškaraca u strukturi obolijevanja od AKS, jer podaci pokazuju da je prijavljeno 892 slučaja AKS muškog pola (63 odsto) i 528 slučajeva AKS ženskog pola“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su naveli da je broj umrlih od AKS iznosio 214, pri čemu je skoro dva puta više umrlo osoba muškog pola, 63,6 odsto.

„Najviše umrlih, njih 75,2 odsto, pripadalo je starosnoj grupi iznad 65 godina. Osnovni uzrok smrti je kod 95,8 odsto osoba bio akutni infarkt miokarda, dok je 4,2 odsto umrlo od nestabilne angine pektoris“, dodali su iz IJZ-a.

Kako su kazali, kardiovaskularne bolesti (KVB) klinički se manifestuju, najčešće u srednjem i starijem životnom dobu, nakon mnogo godina nezdravog načina života i prisustva faktora rizika.

Iz IJZ-a su istakli da se sve češće ta oboljenja evidentiraju i kod pripadnika mlađe populacije.

Oni su naglaslili da je dokazano da prestanak upotrebe duvana, smanjenje soli u ishrani, konzumiranje više voća i povrća, redovna fizička aktivnost i izbjegavanje štetne upotrebe alkohola smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti.

„Ključnu ulogu za motivisanje ljudi da usvoje i održe zdravo ponašanje imaju zdravstvene politike koje bi bile usmjerene na stvaranje povoljnog okruženja koje bi podržalo izbor zdravih životnih stilova“, dodali su iz IJZ-a.

Iz Instituta su kazali da se ovogodišnja globalna kampanja Svjetske kardiološke federacije za Svjetski dan srca obiljležava pod sloganom „KORISTI SRCE ZA SVAKO SRCE“ /USE HEART FOR EVERY HEART/.

„Ovo je prilika da svi zastanu i razmisle kako najbolje da iskoriste srce za čovječanstvo, za prirodu i za sebe. Prevladavanje kardiovaskularnih bolesti je nešto što je važno za svako srce koje kuca“, poručili su iz IJZ-a.

Oni su pojasnili da „koristiti srce“ znači misliti drugačije, donositi prave odluke, djelovati hrabro, pomagati drugima, baviti se ovim važnim ciljem.

Iz IJZ-a su pojasnili da „za svako srce“ prebacuje fokus sa samih akcija na korisnike akcija, omogućavajući širu primjenu kampanje, a istovremeno je čini ličnijom.

Kako su kazali, ovogodišnja kampanja ima tri ključna stuba i to „koristi srce za čovječanstvo, „koristi srce za prirodu“ i „koristi srce za sebe“.

U saopštenju se navodi da, povodom obilježavanja Svjetskog dana srca, časopis Medical organizuje Konferenciju na kojoj će učestvovati i predstavnici IJZ-a, u cilju doprinosa mjerama smanjenja prevalencije bolesti sistema srca, specifično sa aspekta prevencije negativnog uticaja faktora rizika.

„Izazivamo vas da, bar na ovaj dan hodate, trčite ili vozite bicikl u vašem gradu rutom koja bi bila u obliku srca. Koju god udaljenost da pređete, svaki korak je važan za zdravlje vašeg srca“, poručili su iz IJZ-a.