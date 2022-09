ZHMS je upravo izdao upozorenje na vanrednu meteorološku situaciju i upozorenje na ciklone.

POMORSKI METEOROLOŠKI IZVJEŠTAJ za vremenski period od 14h danas do 14h sjutra





UPOZORENJE: Mjestimični udai S i SE vjetra, 35-55 čvorova. More talasasto do jače talasasto.



SINOPTIČKA SITUACIJA: Jaka jugozapadna struja kao prednja strana prostranog visinsog ciklona.



PROGNOZA VREMENA ZA JUŽNI JADRAN ZA NAREDNA 24 ČASA: Vjetar Si SE, 10-26, mjestimično na udare 35-55 čvorova. Tokom noći vjetar u skretanju na SW, u postepenom slabljenju. More 4-5. Vidljivost 5-15 km, pri jačoj kiši ili pljusku isod 5 km. Oblačno i kišovito, povremeno pljuskovi i grmljavina, u većem dijelu se očekuju obilne padavine.

Jutarnja temperatura vazduha od 16 do 18, najviša dnevna od 21 do 23 stepena.