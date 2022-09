Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitenijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 21. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 10 sati – Vranjina;

– u terminu od 8 do 15 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Opasanica, Pajkov Vir, Širalija, Slacko, Ubogi Do, Uvač, Gornji Kokoti, Šteke i Beri;

– u terminu od 8 do 15 sati – zgrada iza upravne zgrade CGES – a na Bulevaru Jovana Tomaševića;

– u terminu od 8 do 17 sati – Centar grada (dio ulica: Bokeške, Hercegovačke, Njegoševe i Slobode);

– u terminu od 8 do 15 sati – dio ulica: Džan, Vlada Martinovića, Mirka Vešovića i Đečevića, kao i dio Bulevara Oktobarske revolucije i dio Bera.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 15 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat, dio Lazina, dio Veljeg Brda i dio Grba.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran kralja Nikole, vodovod Morakovo i Raštica;

– u terminu od 7:30 do 18 sati: Pišteta, Dubrave, Praga, Jasenovo Polje i Lipova Ravan

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Brezna i pilana „Brezna“;

– u terminu od 8 do 18 sati: Donji Unač, Podmilogora, Nedajno i Mala Crna Gora.

Kotor

– u terminu od 9 do 13 sati – Novo naselje Škalajri.

Tivat

– u terminu od 8 do 12 sati – Brdišta dio korisnika prema groblju.

Budva

– u terminu od 8 do 15 sati – dio naselja Dubovica (stambena zgrada MUP-a u Dubovici).

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati – naselja Isakovići i Vučići i područje u blizini marketa “Lav”.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 12 sati – dio naselja Đerane (kod pekare Evropa na Bulevaru Teuta)

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati: Đurđevića Tara, Rabitlje, Čavanj i Varine.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca i Radovan Luka

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati – Krnja Jela.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Džukeljska jama, Vrh, Radulići i Ostrelj;

– u terminu od 8 do 18 sati – Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 10 do 15 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje;

– u terminu od 7:30 do 15 sati – Sjerogošte;

– u terminu od 7:30 do 14:30 sati – Vladoš;

– u terminu od 8 do 15 sati – Lug Vukićevića.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati – Pržišta, Matovine, Selišta i Žari – Razboj;

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševine, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 9 do 13 sati – Štitarica.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Sinanovića Luke i Razdolje.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica, fabrika košulja Lavista i Javorova.

Berane

– u terminu 8:30 do 14:30 sati – dio sela Dapsiće.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – naselje Bedluci i dio sela Dosuđe.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Trešnjevo.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.