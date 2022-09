Na “Logos Hope” se nalazi nekoliko stotina hiljada knjiga, a kompletna posada radi volonterski, kako saznaje Portal Vijesti.

Najveći brod-knjižara na svijetu, “Logos Hope”, uskoro dolazi u Crnu Goru, gdje će provesti mjesec dana. To su potvrdili na internet stranici i vlasnici ovog nesvakidašnjeg broda, međunarodne organizacije Good Books for All (GBA).