Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 07. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati pojedine lokacije...

PODGORICA

– u terminu od 8 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Stravče, Kržanja, Kastrat, Brezovice, Lokve i Ptikalj;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Bulevara Stanka Dragojevića (područje u blizini nekadašnje kasarne), dio Tološa (dio ulica: Ivangradske, Serdara Mila Vlahovića i Kotorske), kao i dio ulica: Boška Buhe, Krsta Popivode, Vilotija Blečića, Miloša Vuškovića, Dalmatinske, Mašana Božovića, Đura Čagorovića i Luke Gojnića;

– u terminu od 8:30 do 11:30 sati – VOLI TRADE (Nikšićka magistrala);

– u terminu od 8 do 15 sati: OŠ “1. jun”, dio ulica Blažene Ozane i Princeze Ksenije;

– u terminu od 9 do 14 sati – dio Mataguža i dio Vladni.

DANILOVGRAD

– u terminu od 8 do 15 sati: Maljat, Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica, Kokotovac i dio Lazina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 15 sati: Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat, Lakat i dio Studenog, saopštava Standard.

CETINJE

– u terminu od 7 do 13 sati – Bulevar crnogorskih junaka.

NIKŠIĆ

– u terminu od 8 do 15 sati: Zagrad, Oblatno, Trešnjica, Raspuće, Rudnik Zagrad, Kuta, Bjeloševina, Vasiljevići, Dučice, Dolovi Dučićki, Morakovo, Vodovod Morakovo, Čarađe Donje i Vilusi.

PLUŽINE

– u terminu od 8 do 15 sati – Barni Do.

KOTOR

– u terminu od 9 do 12 sati: zgrade Jugopetrola, naselje između Trećeg puta i magistrale, naselje ispod magistrale do Pomorskog fakulteta;

– u terminu od 8 do 12 sati – Krivošije i Ledenice.

PLJEVLJA

– u terminu od 10 do 13 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Đakovići, Prisoje, Metaljka, Bjeloševina, Strahov Do, Čardak-Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Orlja – isključenja u navedenom terminu u trajanju do 60 min;

– u terminu od 13 do 16 sati: Rudnik olova i cinka “Gradir Montenegro”, naselje Šula, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko – isključenja u navedenom terminu u trajanju do 60 min;

– u terminu od 8 do 18 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova;

– u terminu od 9 do 16 sati – Kosanica.

ŽABLJAK

– u terminu od 9 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora i Tepca;

– u terminu od 9 do 16 sati: Njegovuđa, Baza, Vrela, Aluga, Rasova, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana i Pilana Njegovuđa;

– u terminu od 9 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići i Merulja;

– u terminu od 7:30 do 18 sati: Pašina Voda, Pitomine, Bosača i Ninkovići.

BIJELO POLJE

– u terminu od 9 do 16 sati: Donji Mojstir, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Džukeljska jama, Voljavac, Potoci, Radulići i Njegnjevo;

– u terminu od 8 do 14 sati – Loznice;

– u terminu od 11 do 14:30 sati – Ravna Rijeka;

– u terminu od 8 do 18 sati – Lješnica.

KOLAŠIN

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;

– u terminu od 8 do 15 sati – Vranještica i Lug Vukićevića.

MOJKOVAC

– u terminu od 8 do 17 sati – Cer;

– u terminu od 9 do 15 sati – Štitarica I;

– u terminu od 9 do 13 sati: Razboj, Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 8 do 15 sati – Krasića Strana;

– u terminu od 8 do 16 sati – Feratovo Polje i Trnovača.

ROŽAJE

– u terminu od 9 do 14:30 sati – selo Malindubrava i Razdolje;

– u terminu od 11 do 13 sati – dio sela Bać.

PETNJICA

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Vrbica.

BERANE

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš i dio naseljaTaluma.

GUSINJE

– u terminu od 9 do 12:30 sati – naselje u blizini Radončića džamije i zgrada Opštine;

– u terminu od 9 do 14:30 sati – selo Martinoviće.

ANDRIJEVICA

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Kralje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođenI, navodi Standard.me.