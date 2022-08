Za tačno sedam dana počinje Sea Dance festival, osmo izdanje koje će fanovima predstaviti neka od najuzbudljivijih svjetskih i regionalnih muzičkih zvijezda.

Izvor: Sea Dance Festival

Među njima su vodeća techno imena Nina Kraviz i Anfisa Letyago, globalni hitmejkeri Shouse i Mahmut Orhan i jedinstveni elektronski duo Mind Against. Premijerni nastup u Crnoj Gori imaće Konstrakta, nakon što je oduševila čitav svijet na Evroviziji, a potom i na Sea Star-u i Exitu, gdje je nastupila kao prva domaća hedlajnerka u istoriji festivala! Stižu i najtraženiji regionalni izvođači Senidah, Dubioza Kolektiv, Marko Nastić, Who See, zatim omiljene mlade nade Tam, Crni Cerak, Kejt, kao i plejada crnogorskih DJ-eva! Mjesto susreta od 26. do 28. avgusta je dobro poznata plaža Buljarica, predivna pješčana i šljunkovita obala dugačka više od dva kilomentra, koja predstavlja ljepotu netaknute prirode jadranske obale.

Omiljena umjetnica ovih prostora Konstrakta prvi put će nastupiti pred publikom Crne Gore upravo na Sea Dance festivalu, i to prvog dana! Njeno izvođenje u Buljarici se sa nestrpljenjem iščekuje utoliko više što je u maju na Sea Star festivalu, a potom u julu na Exitu, još jednom dokazala svoj neograničen talenat, harizmu i autentičnost. Na Glavnu binu stižu i producent i DJ Mahmut Orhan, koji će donijeti svoje megahitove direktno sa svjetskih top lista, techno glas nove generacije, harizmatična Anfisa Letyago, vodeći crnogorski hip-hop dvojac Who See, veteran regionalne scene, voljeni Marko Nastić, domaći predstavnik Drumcode lejbla Ilija Djokovic, kao i talentovana i svestrana mlada zvijezda u usponu Kejt.

Drugog festivalskog dana, u subotu, 27. avgusta, Glavnu binu osvajaju Shouse, tvorci ljetnje himne „Love Tonight“, jedan od najtraženijih dvojaca u elektronskoj muzici današnjice Mind Against, sjajni Human Rias, jedini izvođač u istoriji Exita koji je ove godine otvorio i zatvorio mts Dance Arenu, zatim energična trap kraljica Senidah, kao i jedinstvena Mimi Mercedez. Drugo veče na Glavnoj bini će upotpuniti Tam, Micka Lifa i Thicc Boi.

Zadnjeg dana Sea Dance festivala nastupiće neprikosnovena techno kraljica Nina Kraviz, godinama jedna od najvećih zvijezda elektronske scene, a uz nju i najveći regionalni bend posljednje decenije Dubioza Kolektiv, predstavnik Afterlife lejbla Coeus, trap senzacija Crni Cerak. Fantastičnu muzičku energiju dodaće Proximus, Da Wreck i DJ Mandozica.

Nekima od crnogorskih DJ-eva Sea Dance će biti premijerni festivalski nastup, što potvrđuje ulogu ovog festivala u promociji i afirmaciji lokalnih izvođača. Za njih će biti rezervisana Together. Always! bina, na kojoj će stvoriti vrhunsku atmosferu! Prvog dana za DJ pultom smjenjivaće se Stefan Andjušić, Soft 85, Sen Oliver, Marko Pajković, Marko T, 84 bit, Nessuno, John K. i Rudhaman.

Drugog dana odličnu Sea Dance žurku donose: Marc Stan, Starac, Mr. Mips, Vlado Božović, Lazar b2b Vuk Đurišić, Branko Vuković b2b Iks Oks, Mr Lekka b2b Mallex Merrero, Budo Sukovic, Satie i Stamina.

Poslednjeg festivalskog dana na Together. Always! bini posjetiocima će se predstaviti: Nikola Soc, Stanco, Konatari, Pim Secle b2b Pelzensers, Double Needle b2b Doshljak, CHBX, Burkkake b2b Strax, Buba, Lerr i P.S.

Koliko je snažna Sea Dance zajednica potvrdila je i podrška koju je festival dobio od crnogorskih izvođača u danima kada je održavanje ovogodišnjeg izdanja bilo pod znakom pitanja.

Predfestivalski period obilježio je i zahtjev sastava Kalush Orchestra da Sea Dance otkaže nastup Nine Kraviz, koja je porijeklom iz Rusije. Nakon što su organizatori festivala jasno poručili da je ovakva diskriminacija apsolutno nedopustiva, ukrajinski bend je objavio da neće nastupiti na Sea Dance festivalu. Umesto Kalush Orchestra, u predfestivalskom finišu, biće objavljeno novo muzičko ime!

Aktuelne cijene ulaznica za Sea Dance festival važiće samo do ponedeljka, 22. avgusta, do kraja dana! Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 29.99 Eur, uz uštedu od 35 odsto u odnosu na finalnu cijenu. Jednodnevne ulaznice dostupne su po poklon cijeni od 12,99 Eur, što je ušteda od 40 odsto u odnosu na finalnu cijenu. Ulaznice su dostupne preko festivalske stranice, kao i Gigs Tix prodajne mreže u Crnoj Gori i online.