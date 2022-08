Uprava policije, ponovo se oglasila sa apelom na sve medije koji izvještavaju o doađaju na Cetinju, kao i na pojedince koji ovaj tragičan događaj javno komentarišu.

Saopštenje uprave policije prenosimo integralno:

Povodom niza neutemeljenih navoda koji su danas objavljeni u crnogorskim medijima, uprkos apelu Uprave policije da se ova tragična situacija ne zloupotrebljava kroz stavljanje u pogrešan ili manipulativan kontekst, daje se sljedeće saopštenje:

Uprava policije ponovo podvlači da su od prijavljivanja Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, dana 12. avgusta 2022. godine, od strane više građana, da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u naselju Medovina, policijski službenici hitno reagovali. Prema policijskim izvještajima, oni su za tri minuta bili na licu mjesta. Uprava policije je notirala navode, koji su se pojavili u pojedinim medijima, da je policiji prvi poziv bio upućen u 15.22, a što, za sada, ne dokazuje policijski registrofon. Ipak, biće preduzete dodatne provjeru poziva i usklađenosti registratora vremena na registrofonu i uređaja sa kojih su građani pozivali, kao i dalje provjere listinga, uz napomenu da je svaki razgovor snimljen i da su njeni službenici odmah upućeni na teren. Shodno tome, aktivnosti policije na terenu su trajale od oko 15.33 do oko 16.15, kada je pronađeno beživotno tijelo izvršioca, dok je V.B. sa upotrebom vatrenog oružja prestao oko 15.50 časova.

U javnosti je tokom ova dva dana bilo puno spekulacija oko toga ko je rukovodio akcijom na Cetinju. Djelovanje policije se odnosilo na iznenadni događaj prilikom kojeg policija postupa u skladu sa svojim ovlašćenjima radi sprječavanja daljeg vršenja krivičnog djela i blokiranja dijela područja radi zaštite građana. To znači da je, shodno navedenim procedurama, ovim hitinim aktivnostima rukovodio dežurni starješiina koji je tom prilikom bio u smjeni.

Službenici Uprave policije, koji su bili na prvi na licu mjesta, nisu čekali ničije odobrenje za upotrebu sredstva prinude – vatrenog oružja. Vatreno oružje je upotrebljeno odmah nakon što su se stekli uslovi za njegovu upotrebu. Prije upotrebe vatrenog oružja, policijski službenici moraju biti upoznati sa okolnostima koje ukazuju da se oružje može upotrijebiti, tj. samo ako je to neophodno da bi zaštitili svoj život ili život drugih lica, a ne ugrožavajući živote i drugih lica koja treba da zaštite istom prilikom.

Takođe, u smjeni u OB Cetinje, obavljajući redovne poslove i zadatke, u trenutku prijave upotreba vatrenog oružja u gradu bilo je angažovano 12 službenika policije, dok je, naknadno angažovano još 10 policijskih službenika. Odmah nakon saznanja za događaj, angažovane su i upućene dodatne policijske snage i operativni sastav iz CB Podgorica i CB Budva.

Načelnik Centra bezbjednosti Podgorica Goran Jokić obaviješten je u 15.38 i odmah je krenuo u pravcu Cetinja, a u narednih desetak minuta otpočeta je i završena procedura angažovanja specijalne taktičke jedinice – PTJ. Pripadnici ove jedinice su

došli na lice mjesta neposredno nakon što je počinilac V.B. (34) lišen života. Kada se sagleda relacija od početne tačke iz Podgorice do lica mjesta na Cetinju, kao i vrijeme potrebno za pripremu taktičke jedinice, PTJ je u kratkom roku bila na licu

mjesta.

Ni Uprava policije u zvaničnim saopštenjima, niti službenici koji su govorili u više TV emisija, nisu tvrdili da je osumnjičeni počeo da puca u 15.23 i da je do 15.30 završio ovaj zločin. Do sada sprovedene izviđajne radnje upućuju na sumnju da je V.B. oko 15.23 počeo sa upotrebom vatrenog oružja, te da je policija na lice mjesta izašla u 15.33 kada je on otvorio vatru i na službenike policije u naselju Medovina, gdje je bilo i građana koji su odbijali da se udalje sa lica mjesta, a da je upotreba vatrenog oružja od strane V.B. prestala oko 15.50.

Ponavljamo i da su policijski službenici u pravcu izvršioca ovog teškog krivičnog djela ispalili oko 20 projektila, kao i da su uporedo sa djelovanjem u pravcu savladavanja izvršioca bili angažovani na zaštiti drugih građana, o čemu su neki od tih građana već svjedočili u medijima. Do sada sprovedene mjere i radnje ukazuju da je jedan od projektila koji je ispaljen od strane policijskih službenika pogodio V.B. i tom prilikom ga teško ranio. Nakon naizmjenične upotrebe vatrenog oružja od strane policijskih službenika i V.B., shodno njihovim izjavama i izvještajima, u jednom trenutku, odnosno od oko 15.50 časova, više nije bilo upotrebe oružja od strane V.B.

Uprava policije nikad nije saopštila da je za izvršenje krivičnog djela korišćen karabin, pa su stoga neutemeljeni i navodi koji proističu iz takve osnove u dijelu procjene efekata upotrebe tog oružja. I dalje se policijsko – tužilačkim utvrđuju okolnosti da li je smrt nastupila kao posljedica teškog ranjavanja ili naknadnog ispaljivanja projektila na za sada tačno neutvrđen način od strane građanina.

Uprava policije ponovo apeluje na sve medije koji izvještavaju o ovom slučaju, kao i na pojedince koji ga javno komentarišu, da prilikom svojih izvještaja i komentara uvaže činjenice, da se uzdrže od različitih spekulacija, a posebno onih koje ni na koji način ne doprinose efektivnosti istrage.