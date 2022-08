Narednih dana grijaće nas temperature koje će ići iznad 40 podioka, a onda nas očekuje veliki pad temperature

U Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano i veoma toplo, ponegdje moguć slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, krajem dan i tokom noći sjeveroistočni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.



Slično vrijeme meteorolozi najavljuju i za nedjelju uz koji stepen nizu temperaturu.



Početkom naredne sedmice usljed premještanja hladnog fronta koji nam dolazi iz centralne Evrope, očekuje nas drastičan pad temperature.



U ponedjeljak svježije sa padavinama i vjetrom i temperaturom do 35 stepeni. Od utorka, u centralnim predjelima u najtoplijem dijelu dana biće 30 stepeni, na primorju 28, a u planinama ispod 20 stepeni.



Najsvježiji dani biće utorak i srijeda, a od 11. avgusta možemo očekivati postepenu stabilizaciju vremena.