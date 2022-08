Vatrogasci su tokom cijele noći gasili požar na padinama Vrmca.

Kako saznaje CDM,zamjenik komandira Službe zaštite i spašavanja Eduard Kovačić je kazao, jutros je stanje mirno ali su ekipe na terenu, a spremni su i da pojačaju aktivnosti s obzirom da bi najavljeni maestral mogao otežati situaciju.

“Gornji Stoliv je bezbjedan, ali je šuma u kojoj intervenišemo gusta i na više pozicija vatra tinja. Teren je nepristupačan, teško prohodan i gasili smo onoliko koliko smo mogli pa je izostalo neko složenije gašenje. Izgorelo je dosta stabala masline, ima panjeva koji gore i jutros ćemo pokušati da ih ugasimo sa naprtnjačama, ali je to, moram reći – vrlo teško. Sada je mirno, ali je najavljen maestral nakon 10 sati, pa smo u pripravnosti i spremni na mogućnost da se požar ponovo rasplamsa“, kaže Kovačić.

Jutros su, dodaje, ponovo poslali zahtjev Direktoratu za vanredne situacije za pomoć u vidu vazduhoplova za gašenje požara, ukoliko za to bude potrebe.

“Dio ekipe koja je gasila od juče se odmara, ali će na terenu biti ponovo u 10 sati. Mi se, ipak, nadamo da neće biti usložnjavanja situacije, ali se po najavama maestral očekuje između 10 i 11 sati i mi smo, ponavljam, na to spremni“, kazao je Kovačić.

On se zahvalio svim vatrogascima, dobrovoljcima, mještanima i turistima koji su pomagali u gašenju požara tokom jučerašnjeg dana.

“Imali smo veliku pomoć svih njih i to nam je olakšalo borbu sa vatrom. Mještani Stoliva su bili tu da pomognu, donesu hranu i piće i zaista su bili veoma požrtvovani i pažljivi. To je ogromna pomoć. Pratićemo situaciju i vi zajedno sa nama kao što je to bilo od samog početka borbe sa vatrom iznad Stoliva, pa ćemo vas blagovremeno obavještavati o situaciji“, zaključio je Kovačić.