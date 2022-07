Tim za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima Ministarstva unutrašnjih poslova od početka godine identifikovao je 13 žrtava, od kojih su 10 maloljetnici, saopštila je načelnica Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima Tijana Šuković.

Izvor: Printscreen/Youtube/Foreign Policy Association

Šuković je u jutarnjem programu RTCG “Dobro jutro Crna Goro” kazala da je MUP formirao tim koji ima zadatak da sagleda okolnosti u kojima je došlo do kršenja prava žrtve i koji radi nezavisno od krivičnog postupka. Tim je od početka godine evidentirao 16 osoba od kojih se za 13 ispostavilo da su žrtve trgovine ljudima.

“Od ovog broja tri ženske osobe su identifikovane kao žrtve seksualne eksploatacije, dok je 10 lica bilo maloljetno, a oblici eksploatacije tih lica su sklapanje nedozvoljenog braka i prisilno prosjačenje”, rekla je Šuković.

Kaznena politika je, prema njenim riječma, usklađena sa međunarodnim standardima.

“Kazna za krivično djelo trgovina ljudima, za osnovni oblik je 1 do 10 godina zatvora. Ukoliko je krivično djelo izvršeno prema maloljetnom licu, kazna je minimum tri godine,do maksimalne kazne do 20 godine zatvora. Ukoliko je djelo izvršeno na organizovan način i ukoliko je došlo do smrti, minimalna kazna je 10 godina robije, maksimalna 20”, objasnila je Šuković.

Napomenula je da je prije nekoliko godina jedna osoba osuđena na 15, a druga na 17 godina zatvora za krivično djelo trgovina ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

“Imali smo u praksi suda presudu gdje je jedno lice kažnjeno sa osam godina zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja. Presude koje su donesene su dokaz da je kaznena politika prilično stroga i da su presude ohrabrujuće kada je riječ o odvraćanju lica od vršenja krivičnih djela”, istakla je ona.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima, naglasila je da žrtva može biti svako. Pored žena i djece koji su najranjiviji, meta zločinaca mogu biti i muškarci, dječaci...

Šuković je dodala da u Crnoj Gori postoje snažni mehanizmi protiv trgovine ljudima i da je informacija najbolja prevencija.

“Ljudi koji se nađu u situaciji da primijete da se tako nešto dešava u njihovom okruženju mogu pozvati broj 11 66 66 i dobiće informacije o pomoći i podršci", zaključila je.