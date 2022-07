U hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici danas je održan okrugli sto na temu “Pedeset godina o razaranja Njegoševe kapele na Lovćenu”, prenosi CdM.

Izvor: MONDO/Andrijana Delibašić

Tom prilikom govorio je i mitropolit MCP Joanikije Mićović i kazao da je rušenje kapele grijeh koji moramo da okajemo.

“Podignuto je do sada preko 20 lovćenskih kapela, ponajviše u Crnoj Gori, ali i u drugim srpskim zemljama i u dijaspori. Vidimo da ona djeluje, da raspeta kapela čisti našu savjest, da nas vraća Njegošu i Kosovskom zavjetu”, naveo je Joanikije.

I Amfilohije je, prema njegovim riječima, ušao u tu borbu uz “svenarodni poklič” dogodine na Lovćenu.

Istakao je i da je obnavljanje kapele na Lovćenu ispunjenje Njegoševog zavjeta, jer je Njegoš, kako tvrdi, u Luči mikrokozma želio da postane učesnik “vječne liturgije", piše CdM.

“Mi smo dužni da obnovimo Njegošev amanet, da podignemo crkvu na Lovćenu i da vratimo njegove svete i namučene kosti u kapelu na Lovćenu. Kada će to biti? To će biti kada dođe do sveopšteg pokajanja i preumljenja. Ponekad mi se čini da je taj dan blizu, da je Crna Gora shvatila da je učinjen veliki grijeh i veliko bezakonje, a ništa strašnije nema od gaženja amaneta. Mi taj grijeh treba da speremo sa svojih savjesti, a to ćemo učiniti kada dođe do dubljeg samosaznanja i pokajanja i kada napravimo otklon od zle komunističke misli i od kulta ličnosti Josipa Broza i kad se očistimo od ustašluka, koji je zahvatio donekle Crnu Goru”, poručio je Joanikije.