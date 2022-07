"Većina naroda je vjerujuća i i moramo saopštiti da je to pravo nažalost uskraćeno", kazao je mitropolit crnogorsko-primorski.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije smatra da je država dužna da obezbijedi pravo na vjersku nastavu.

Rekao je, osvrnuvši se na stavove da vjeronauka ugrožava evropski put Crne Gore, da se "u većini evropskih država" vjeronauka izučava u osnovnim i srednjim školama.

“Roditelji koji žele da njihova djeca uče vjeronauku, imaju to pravo i država je dužna da im to pravo obezbijedi, i to u osnovnim državnim i srednjim školama, kao građanima svoje zemlje. To je pravo i roditelja i djece, koje niko osporiti ne može. I upravo oni koji to pričaju, oni su najviše antievropski i oni najviše ugrožavaju sekularni karakter države, jer sekularnost države podrazumijeva da svi imaju ista prava. Većina naroda u Crnoj Gori je vjerujuća, bez obzira da li pripada pravoslavnoj ili islamskoj ili katoličkoj vjeri, većina naroda je vjerujuća i i moramo saopštiti da je to pravo nažalost uskraćeno”, rekao je Joanikije tokom službe u Cetinjskom manastiru.

Konstatovao je, kako je objavljeno na sajtu MCP, da to pravo nije omogućeno ni Temeljnim ugovorom, jer "Temeljni ugovor to ne može da obezbijedi", već da zakoni "moraju da obezbijede slobodu za vjersku nastavu" u osnovnim i srednjim školama.

“Eto u kakvom društvu živimo. Ali to nama ništa nije neobično, uvijek je Crkva imala dosta prepreka u ovome svijetu, dosta nerazumijevanja", rekao je Joanikije.