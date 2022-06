Ministarstvo unutrašnjih poslova okončalo je hitni pregovarački postupak sa firmom “S leasing” čime su produžili mogućnost da Uprava policije još 12 mjeseci koristi 139 patrolnih automobila kupljenih na operativni lizing 2018. godine, pišu Vijesti.

Kako je produžen novi jednogodišnji ugovor, službenici Uprave policije juče su prema planiranim grupama dovozili službene automobile u kompaniju “Osmanagić”, koja je zadužena za pregled i servis patrolnih vozila.

”Nema pauze u korišćenju, već će UP u svakom trenutku imati dovoljan broj automobila na raspolaganju”, kazao je sagovornik Vijesti iz UP.

MUP je za novi ugovor o produženju lizinga za 139 vozila planirao da do kraja 2022. godine plati 420.000 eura.

Vlada je na sjednici 26. maja ove godine usvojila predlog MUP-a o produženju lizinga za policijske automobile, kupljene u februaru 2018. godine, kako UP ne bi ostao bez vozila kao što se to desilo u maju i junu 2021. godine, dok se ne okonča tender za nabavku novih 130 vozila za potrebe UP, koji je raspisan tek 17. februara 2022. godine, navode Vijesti.

”U slučaju da ne dođe do produžetka ugovora, došlo bi se u situaciju da po isteku ugovora, 23. juna 2022. godine, MUP ostane bez patrolnih vozila i samim tim se u bitnom onemogući vršenje policijskih poslova, a samim tim u susret turističkoj sezoni u znatnom se oteža rad UP i očuvanje javnog reda i mira u državi”, saopštio je MUP u informaciji dostavljenoj tada Vladi.

U toj informaciji MUP-a, pojašnjeno je da oni nijesu krivci zbog toga što se kasnilo s raspisivanjem tendera za kupovinu novih 130 automobila za potrebe javne službe, navodeći da se taj resor nekoliko puta obraćao Upravi za katastar i državnu imovinu.

Zbog značaja tendera, ali i situacije od prošle godine, bivši ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je formirao radnu grupu za pripremu tendera za nabavku vozila za potrebe UP još 6. oktobra prošle godine.

”Izražavajući zabrinutost, a poučeni iskustvom u dosadašnjem funkcionisanju sa Upravom za katastar i državnu imovinu - MUP dostavlja kompletnu dokumentaciju Upravi za katastar i državnu imovinu 10. decembra 2021. godine, zajedno sa zaključkom Vlade od 9. 12. 2021. godine i aktom Ministarstva finansija i socijalnog staranja od 2. decembra 2021.godine i drugi put 17. decembra 2021. godine. MUP se i treći put obraća Upravi, 17. januara 2022. godine dopisom uz izražavanje zabrinutosti sa naglaskom na to da su stvorene sve pretpostavke za pokretanje postupka s jedne strane i s druge, napominje, i eventualne štete koja može proizvesti odlaganje pokretanja postupka”, saopštio je MUP, dodajući da su se četvrti put obratili 9. februara 2022.

Prvi rok za okončanje tendera za nabavku 139 vozila za potrebe MUP-a putem operativnog lizinga ukupne vrijednosti 2.479.338,84 eura na rok od 36 mjeseci, a koji je raspisala Uprava za katastar i državnu imovinu, bio je 5. april 2022. godine, ali je taj postupak produžen za još 15 dana.

Uprava za katastar i državnu imovinu je 20. aprila 2022. godine sprovela postupak otvaranja ponuda, kada je objelodanjeno da su se na tender za nabavku 139 novih vozila putem operativnog lizinga, prijavila dva ponuđača.

Prema podacima Vijesti, na tenderu su se javile firma uvoznik “škode” i “S Leasing”, sa firmom “Osmanagić”, sa ponudom za “opel”, a trenutno je u toku postupak po žalbama ponuđača.

Upućeni tvrde da nije isključena mogućnost da se ovaj tender poništi, pa raspiše novi čime bi se spriječila mogućnost da Uprava policije poslije Nove godine u voznom parku, zbog preklapanja, nepotrebno ima čak 260 automobila, zaključuju Vijesti.