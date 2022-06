Sportisti su blago Crne Gore, njeni najbolji ambasadori i za njih novca mora biti, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević, navodeći da očekuje da izdvajanja za sport u narednom budžetu budu još veća.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević



On je u intervjuu agenciji MINA kazao da su prioriteti u prvoj godini njegovog mandata izrada Strategije razvoja i Zakona o sportu, osnivanje Zavoda za sportsku medicinu i pronalazak novih modela finansiranja sporta.

Lalošević je istakao da su Strategija razvoja sporta i novi Zakon o sportu dva izuzetno značajna dokumenta.

"Strategija razvoja sporta je plan za svaku vrstu aktivnosti, odnosno realizaciju planiranog. Ona je uvod za Zakon o sportu, iz nje proizilazi sve. U Strategiji biće značajno bolje pozicionirani školski, studentski i dječiji sport i dobiće novu ulogu. Crnogorski olimpijski komitet (COK) i nacionalni sportski savezi postaće ono što treba da budu i imaće svoju autonomiju. Iz Strategije biće izvedeno rješenje za novi Zakon o sportu”, rekao je Lalošević.

On je najavio da će se u Ministarstvu potruditi da Strategiju završe do kraja godine, dok bi novi Zakon o sportu trebalo da bude završen do kraja ove ili u prvom kvartalu naredne godine.

Govoreći o izdvajanju za sport iz Budžeta, Lalošević je kazao da Ministarstvo sporta i mladih kada se oduzmu sredstva za redovne djelatnosti i dio segmenta za mlade, za finansiranje COK-a, Paraolimpijskog komiteta i nacionalnih saveza raspolaže sa 3,6 miliona EUR.

"To je manji iznos od perioda dok sam bio direktor Uprave za sport. Trudićemo se da to popravimo. Nekim savezima, koji su ostali bez sredstava, uspjeli smo da opredijelimo pomoć. Krajem juna ili početkom jula počeće priča o pravom rebalansu, a ne tehničkom kao sada, tako da ćemo imati priliku da još nekom pomognemo. Košarkaši su dobili pozivnicu za Evropsko prvenstvo i mi moramo uraditi sve da im omogućimo da imaju sve uslove”, rekao je Lalošević.

On je ponovio da mora biti sredstava za sport, ali i kontrole trošenja novca koje dobiju nacionalni savezi.

"Prilikom koncepiranja sljedećeg budžeta potrudićemo se da procenat izdvajanja za sport bude veći. Trudićemo se da neki segmenti koje smo vidjeli da nijesu egzistirali na pravi način da ih pojačamo. Da pojačamo sredstva za sportsku malu infrastrukturu, za Sport za sve i Sport za mlade. Da napravimo realan presjek, pa možda i podignemo ljestvicu”, rekao je Lalošević.

On je naglasio da je krucijalno pitanje razvoja sporta finansiranje te društvene oblasti.

"Moramo naći model, hoće li to biti onaj fiksni procenat od ukupnog budžeta, koordinacija sa lokalnim samoupravama, ili u nekim sportovima privatno-javno partnerstvo. Suština je da država mora to da definiše kroz procenat, ili poreske olakšice svima koji hoće da ulažu u sport. Ideja, koju ću truditi da realizujem do kraja godine, je izmjena Zakona o igrama na sreću i da se dio od tog novca opredijeli za sport. Postoje 4-5 modela koji bi se mogli udenuti u novu strategiju i na taj način pomogli finansiranje sporta”, rekao je Lalošević.

Govoreći o planovima za ovu godinu Lalošević je kazao da je jedan od prioriteta osnivanje Zavoda za sportsku medicinu.

"Dobili smo svu vrstu podrške i znajući tim sa kojim radim i moju upornost realizovaćemo i tu ideju. Najmanje je bitna lokacija, ali sve preduslove za to ima Podgorica. Prikupićemo iskustva zavoda u državama regiona, imamo kompletan program i imenovaćemo ljude koji će se baviti cjelokupnim procesom organizacije. To nam je neophodno i trudićemo se da to osnujemo", rekao je Lalošević.

Prema njegovim riječima, cilj zavoda biće da omogući suštinski pregled sportista uoči nekog takmičenja.

“Ne smijemo dozvoliti da sportisti nemaju adekvatnu zdrastvenu zaštitu, da idu od jednog do drugog doma zdravlja. Da ostanu bez pregleda i rizikuju život”, rekao je Lalošević.

On je, govoreći o problemu sa antidopingom, kazao da je to prošlost i da su formiranjem Savjeta stvoreni uslovi za rad Komisije za antidoping u punom kapacitetu.

“Formiran je Savjet komisije za antidoping, čiji su članovi emininentni doktori Aleksandar Kujović i Aleksandar Radović i proslavljena rukometašica Jovanka Radičević. Sljedeća akcija je pisanje Statuta, koji se šalje Svjetskoj antidoping agenciji na uvid. Dobijanjem saglasnosti Komisija počinje da egzistira i raspisuje konkurs za izbor direktora. Ministarstvo je izdvojilo 150 hiljada EUR za njene potrebe, za cjelokupnu regulativu, buduće prostorije i zaposlene. Stvaraju se sve pretpostavke da ona počne da radi”, rekao je Lalošević.

Lalošević je negirao da postoji kriza rezultata u crnogorskom sportu, navodeći da je to plod smjene generacija.

Prema njegovim riječima, rezultati mlađih kategorija garant su lijepe budućnosti crnogorskog sporta.

On je najavio mogućnost da se u Zakonu revidira odluka o zabrani učešća političara u rukovodećim strukturama klubova i nacionalnih sportskih saveza.

Govoreći o crnogorskom sportu on je kazao da je fenomen ostvarivati takve rezultate iz tako male baze i sa toliko malo prostora.

“To je fenomenalan uspjeh. Osnovica svega je kvalitetan rad sa mladima”, rekao je Lalošević.

On je kazao da je jedan od prioriteta ministarstva na čijem je čelu briga o sportistima, da se definiše status vrhunskog sportiste i da država na adekvatan način reaguje.

"Trudićemo se da svakom sportisti vratimo ono što je dao svojoj državi. Isto tako da i mladim stipšendistima, kroz status perspektivnog sportiste, pomognemo da ostvare svoje snove“, rekao je Lalošević.

On je najavio da će Ministarstvo sporta uraditi sve i dati doprinos u i izgradnji i adaptaciji sportske infrastructure.