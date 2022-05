Islamska zajednica je najugroženija od svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori, poručio je reis Islamske zajednice Rifat Fejzić u emisiji Link Radija Crne Gore.

Izvor: Vlada Crne Gore

On naglašava da za suživot nije dovoljna borba samo s jedne strane te da imamo dovoljno prostora da svi živimo u blagostanju, miru i slozi, bez podjela i mržnje.

Fejzić za RTCG kaže da nije zadovoljan položajem Islamske zajednice u Crnoj Gori.

“Položajem islamske zajednice nijesam zadovoljan. Nijesmo mala zajednica, činimo 20 odsto stanovništva po posljednjem popisu bez dijaspore koja nije upisana. Iako predstavljamo četvrtinu stanovništva, često smo u prošlosti bili kolateralna šteta zbog nečijih sukoba. U nekoj bliskoj prošlosti očekivali smo da budemo kolateralna korist, a to nijesmo dobili”, rekao je Fejzić za RTCG.

Smatra da je stepen prava Muslimana u Crnoj Gori na mnogo boljem nivou.

“U boljoj smo poziciji, relativno smo nešto napravili, ali opet kad pogledamo nijesmo daleko odmakli. Konkretno ću reći da je Islamska zajednica jedina vjerska zajednica koja nema centralni vjerski objekat u Glavnom gradu. Godinama tražimo. Napravili smo male pomake, ali ne dovoljne da bi zadovoljili naše potrebe”, kazao je on za RTCG.

On navodi da za suživot nije dovoljna borba samo s jedne strane.

“Imamo u Crnoj Gori prostora da svi živimo u blagostanju, miru i slozi, bez podjela i mržnje”, dodao je on.

Islam je, prema njegovim riječima, vjera koja je u zadnjih dvije decenije mnogo napadana bez razloga i bez potrebe.

“Često puta izmišljenim povodima na globalnom nivou, a da to nije zasluživala. Ne može neko ko samo nosi muslimansko ime i poziva se na to da uradi nešto što je strano Islamu, a da neko pripiše Islamu. Nije u redu kada se desi neko ubistvo u svijetu, ako je to uradio sa muslimanskim imenom je teroristički čin, ako nije, onda nije”, kazao je reis.

“Drugačije su dočekane izbjeglice sa istoka, a drugačije sada iz Ukrajine. Oni su dočekani raširenih ruku, kako i treba da bude prema svima”, dodao je on za RTCG.

Istakao je da je Ramazan prilika da svaki vjernik pomogne gladnom čovjeku, bez obzira na pripadnost. Objasnio je da se islamski vjernici mole i čitaju dovu da im zemlja bude vječna i da bude prosperitetna.

Osudio je rusku agresiju na Ukrajinu, ali je kazao da je taj rat pokazao drugo lice Zapadne Evrope, zaključuje RTCG.