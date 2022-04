Vlada Crne Gore imenovala je dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Uprave za statistiku Miroslava Pejovića za direktora te uprave.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Za vršiteljku dužnosti direktorice Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu imenovana je Dragana Đurović, diplomirana pravnica. Đurović će, kako pojašnjavaju u dokumentima Vlade, do imenovanja direktora ovog zavoda obavljatu tu funkciju u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vlada Crne Gore produžila je mandat dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora Uprave za sport i mlade Marku Begoviću.

On će, kako stoji u rješenju Vlade, tu funkciju obavljati do imenovanja direktora Uprave za sport i mlade, a najduže do šest mjeseci.

Odluka o imenovanju Begovića biće objavljena u Službenom listu Crne Gore.

Begovića je za vd direktora Uprave za sport i mlade predložila ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić.

On je na čelu Uprave za sport i mlade od 23. septembra prošle godine, kada je na toj fukciji naslijedio Vasilija Laloševića.