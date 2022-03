Dok smo zaokupljeni politikom, pored nas gotovo neopaženo prolazi podatak da naša država već treću godinu zaredom bilježi negativan prirodni priraštaj.

Od 24 opštine u Crnoj Gori, čak u 20 je u posljednjih 11 mjeseci zabilježen negativni prirodni priraštaj, a broj umrlih za 1.953 veći je od broja rođenih. Situacija je, poručuju demografi alarmantna, prenosi RTCG.

Negativan prirodni priraštaj Crna Gora zabilježila je 2020, i to je bio prvi put od drugog svjetskog rata. No, političari u međuvremenu forsiraju druge teme i to u trenutku kad Grna Gora, kako poručuje demograf Miroslav Doderović polako nestaje. To zato što smo i godinu za nama završili na isti način, navodi RTCG.

"Ne da nam prijeti nego se već možemo reći bijela kuga je ušla u naš prostor, naše državne granice 2020 godine, 2021. pokazuje da je ona imala razorne posljedice po naše demografske strukture i prvi put u istoriji imamo ovako razarajuću demografsku i političku krizu", rekao je za TVCG demograf Miroslav Doderović.

Negativni prirodni priraštaj u Crnoj Gori u novembru prošle godine iznosio je čak minus 222. Najgora situacija je u Pljevljima gdje je broj umrlih za 390 veći od rođenih, slijedi Nikšić, pa Berane i Bijelo Polje.

Najbolji pokazatelj stanja u kojem se nalazimo je da negativan priraštaj bilježi čak 20 opština.

"Prirodni priraštaj u Crnoj Gori je negativan i iznosi 2.105 i to govori da smo u dubokoj demokrafksoj ekonomsko- političkoj krizi. I da se ta kriza najbolje može pokazati u oblasti demografije. Broj umrlih je veći za gotovo 2105 u odnosu na broj rodjenih", ističe Doderović za RTCG.

On napominje da ni aktuelna ali ni prethodna vlast u Crnoj Gori nije uradila ništa da stanje promijeni. Poražavajuće je, napominje, što nam negativan trend slijedi i narednih godina.

"Treba u narednom periodu donijeti programe i planove obnove potencijalima, treba odvojiti značajna finansijska sredstva za poboljšanje položaja žene, položaja djece", naveo je Doderović.

Jer, zaključuje sagovornik RTCG, može biti kasno... Sve ostalo može da čeka, ali demografska slika ne.