Negativni prirodni priraštaj u Crnoj Gori u novembru prošle godine iznosio je čak minus 222, odnosno više je bilo umrlih nego rođenih građana, a ta brojka je veća nego u istom mjesecu 2020. kada je iznosila minus 174.

Kako pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku (Monstat), koji su objavljeni ove sedmice, od 11 mjeseci prošle godine u samo dva mjeseca prirodni priraštaj je bio pozitivan i to u junu 63 i julu osam, a na nivou države prirodni priraštaj je čak minus 1.953. U svim ostalim mjesecima za koje su do sada obrađeni podaci brojke su u minusu i to u stotinama, pa je tako u januaru 2021. prirodni priraštaj minus 294, februaru -315, martu -334, aprilu -311, maju -129, avgustu -87, septembru -156, oktobru -176, te konačno u novembru -222.