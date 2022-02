Glavni grad će raspisati novi javni poziv za izbor korisnika biznis zona, najavio je Ivan Vuković, gradonačelnik Podgorice.

Izvor: PG biro

Vuković je na sjednici Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta na teritoriji Glavnog grada saopštio da će u narednom periodu biti realizovano niz projekat kako bi dodatno motivisali i podstakli građane da pokrenu biznise. Za tu namjenu je u ovoj godini opredijeljeno preko 200.000 eura.

"Priveli smo kraju realizaciju prvog javnog poziva za davanje u dugoročni zakup, odnosno dodjeljivanje parcela u okviru biznis zona. Dobili smo dvije ponude koje su zadovoljile sve uslove i u pitanju su vrlo ambiciozno planirani investicioni projekti, a ako sve bude po planu trebalo bi da u dogledno vrijeme potpišemo i ugovore sa našim partnerima. To će značiti početak realizacije projekata koji će dovesti do otvaranja više stotina novih radnih mjesta i realizacije investicija koje premašuju 150 miliona eura", kazao je Vuković.

Predstavljajući rezultate rada kada je u pitanju razvoj ženskog preduzetništva Slađana Vujačić, zamjenica gradonačelnika, podsjetila je da je Glavni grad krajem 2019. godine pokrenuo konkurs za podršku ženskom preduzetništvu.

"U 2020. godini sve više žena je pokazalo interesovanje za podršku ovog tipa. Do sada je realizovano pet konkursa, koji za rezultat imaju 98 vrlo lijepih i uspješnih biznis prijava i 100.000 bespovratnih finansijskih sredstava koje je Glavni grad opredijelio za ove potrebe. Više od 50 biznis planova je realizovano na teritoriji grada, a podsjetiću da je svaka žena bila u obavezi da zaposli i druge radnike. Realizacija šestog konkursa iznosi 20.000 eura i do kraja ove godine nas očekuje i sedmi konkurs koji će takođe biti 20.000 eura, a sve ukupno to će biti iznos od 140.000 eura", poručila je Vujačić.

Za potpredsjednika poslovnog Savjeta izabran je Časlav Vešović, zamjenik gradonačelnika, a za novog člana Zekerija Fetić, sekretar za podršku biznis zajednici.