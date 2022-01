Zdravstveni radnici treba da se bave svojom profesijom i brinu o zdravlju građana, a nikako o politici, poručila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ona je, kako je saopšteno, nastavila konsultacije u vezi sa aktuelnom zdravstvenom situacijom sa čelnicima bolnica i domova zdravlja u Crnoj Gori.

Tokom susreta u Institutu za javno zdravlje u Podgorici, Borovinić Bojović je naglasila da će djela da govore o svima.

“Zato je važno da ostanemo ljudi, da se bavimo svojom profesijom, da budemo ljekari kao što i jesmo i da brinemo o zdravlju građana, a nikako o politici. Mi ćemo da se usredsredimo na svoje radne aktivnosti, jer su to naš izbor i naša misija”, kazala je Borovinić Bojović.

Ona je napomenula da personalno nije važan niko jer je bitan samo zdravstveni sistem.

"On je u najtežoj i najzahtjevnijoj godini pokazao izvanredne rezultate - od toga da bolnice nijesu zatvarane do rekordnog povećanja plata za koja se uvjek tvrdilo, do sada, da su nemoguća", kazala je Borovinić Bojović.

Prema njenim riječima, lično niko nije važan.

"Važan je zdravstveni sistem, to je i razlog zbog kojeg sam se prihvatila ove pozicije. Mene zanima jačanje zdravstvenog sistema Crne Gore. Rezultate koje smo postigli u prošloj godini nije personalno postigla ministarka zdravlja već je to uspjeh tima koji je sa mnom radio", kazala je ministarka.

Ona je istakla da je jedan od osnovnih ciljeva bilo povećanje plata koje ljekarima pripada, a koji se sada ostvaruje.

“To nije ništa što vama do sada nije pripadalo i to bio moj osnovni cilj i zadatak. Smatram da ovdje ne treba da bude kraj i da svi zajednički da doprinesemo da javni zdravstveni sistem Crne Gore vrati kredibilitet koji mu je nekada pripadao”, zaključila je Borovinić Bojović.