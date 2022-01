Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović kazala je za RTCG da je iznenađena inicijativom za izglasavanje nepovjerenja Vladi i stavom vicepremijera Dritana Abazovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ona smatra da je sve jedan blef i osjeća žal zbog toga, saopštila je u Jutarnjem programu TVCG.

“Ja lično mogu da kažem iz svog ugla, sarađivali smo sa gospodinom Abazovićem veoma blisko. Učestvovao je u svim projektima te Vlade. Sve rezultate predstavljali smo zajednički. Nikada na moju adresu nije uputio ni jedan negativan komentar. Uvijek je bio saglasan, ne samo sa mojim aktivnostima, već i sa onim koje su negdje bliže njegovom, da kažem, užem separatu kao što je Evropa sad. Iznenađena sam, zaprepašćena, žao mi je zbog toga”, izjavila je ona za RTCG.

Smatra da je Abazović ušao u neku vrstu zablude.

“Nenormalno je da je nakon usvajanja budžeta, povećanja plata od 40 odsto, toliko projekata pred nama, sa nultom korupcijom i u korist jedino građana, potpuno je apsurdno očekivati da se sada na velika vrata vraća bivši režim koji je radio potpuno suprotno od toga”, rekla je Borovinić Bojović.

Naglasila je da su rezultati vlade rezultat nulte korupcije sa predanim radom.

“Nemoguće da prije nas nijesu znali kako ovo da urade. Nijesu to nikakvi čarobni štapići, kad se stvarno iskreno želi i hoće, nego su interesi bili drugačiji”, navela je ona.

Istakla je da će djela da sude i da je jedina želja ove Vlade bila da pomogne Crnoj Gori. .

“Ne vidim da je rješenje ovo što nam nudi gospodin Abazović. Zaista ne mislim da je to evropski put kojem treba da teži Crna Gora. Mislim da je to jedan blef. Iskreno osjećam žal zbog toga jer smo imali ideju koja je sigurna budućnost za Crnu Goru, a to je ono što je nama najvažnije”, zaključila je ministaka.