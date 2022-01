Odbor za bezbjednost i odbranu danas odlučuje o kontrolnom saslušanju direktora Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost i predstavnika tužilaštva u vezi sa aktuelnim slučajem zaplijene kokaina, a u toku je rasprava između Martinovića i Konatara.

Predloženo je kontrolno saslušanje direktora Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, Zorana Brđanina i Dejana Vukšića, kao i predstavnika tužilaštva.

"Nalazimo se u šizofrenoj situaciji kad odlazeći GST kaže da su nemarom propuštene tri tone kokaina i da niko nije odgovarao iako on ima dokaze, a i odlazeći premijer kaže da je vidio podatke pod oznakom tajno, i da mu je jasno zašto droga porodice Krstović nije stigla do odredišta", kazao je predsjednik Odbora Milan Knežević.

Knežević je na početku sjednice kazao da smo se našli u situaciji da je magacioner postao nacionalni heroj, a špediter izdajnik.

Knežević se osvrnuo i predočio podatke koji su predati Tužilaštvu u slučaju porodice Krstović, a to je da je isporuka koja je stigla u luku Bar i kasnije u magacin, to je bio kontejner otvoren i iskontrolisan i zadržan 27. jula 2021. u 13.53 a pušten tek u 23.40 sati da isplovi iz Luke Bar.

Sličnost slučaja porodice Krstović i slučaja Voli je identična, i kako naglašava, nema razlike osim u fazi izviđaja.

"U oba slučaja droga je krenula iz Ekvadora, isti je način pakovanja i isto je odredište, Luka Bar slobodna zona. Ostaje nejasno kako je slučaj Voli les specijalis u odnosu na slučaj Krstović i kako je moguće da u istim slučajevima droga ne završi do onoga ko je poručio, ili je možda stigla, a to je Voli. I onda se pojavljuje nacionalni heroj - magacioner, koli otkriva drogu, i špediter izvjesni Đoko Drobnjak čiji mi se otac obratio", ističe on.

Knežević kaže da ako su se suprotstavljali DPS-u i optuživali da učestvuju u švercu narkotika i cigareta i dodaje: "Naša obaveza je da se suprotstavimo ovome".

"Da su nadležni radili svoj posao danas bi bio uhapšen Dragan Bokan, po istom principu po kom je uhapšen Budimir Krstović, ili bi Budimir Krstović bio pušten da se brani sa slobode", rekao je Knežević.

Pismo porodice Drobnjak

Prošao je poligraf bez ikakvih problema, a ipak je u zatvoru"

U pismu porodice Drobnjak, koje Knežević čita, piše da ne postoji nijedan dokaz da je Drobnjak član međunardone kriminalne grupe, kao niti ih je SDT našlo.

"Nikada nije imao nezakonitih postupanja, čak ni saobraćajnih prekršaja... Prošao je poligraf bez ikakvih problema, a ipak je u zatvoru", piše u pismu.

Drobnjakov otac objasnio je koja su ovlašćenja špeditera, te da on ni ne smije otvoriti pošiljku bez poručioca pošiljke.

Konatar: Mi smo 30. avgusta glasali da prekinemo sa lovom na na vještice u Crnoj Gori!

Član Odbora Miloš Konatar ustupio je riječ Vladimiru Martinoviću.

Martinović je zahvalio i rekao Konataru da ne želi ustupke od onih koji su kloni da izdaju izbornu volju građana.

"Nedostajao mi je kolega Martinović tokom ove pauze...i njegove razborite rasprave... Ja sam zapisao prvu riječ koju će kolega Martinović da kaže i koju će ponavljati narednih dana - izdaja", odgovorio je Konatar.

"Prije nego se osvrnem na izdaju, da kažem da podržavam inicijativu za kontrolno saslušanje. Nemam problem i pozivam da se apsolutno svaki detalj koji je vezan za problematiku šverca do najsitnijih detalja ispita", ističe Konatar.

Takođe je dodao da je trenutna situacija veoma slična " na rane 2000. u Srbiji, kada se na isti način iz istih centara pokušavao kriminalisati premijer Srbije Zoran Đinđić. Isti vokabular, ista matrica, isti mrak sad se dešava u CG. Ja se ne pomjeram, niti će se iko pomerijti bilo kome sa crte." kazao je Konatar i dodao "Zaprepastio sam se kada sam čuo premijera - da priča o manjinskoj vladi ima veze sa zapljenom kokaina u Voliju".

Knežević je rekao da je dobro obaviješten čovjek i da će Abazović prije stradati od laka za nokte, šminke i poručio mu da bude relaksiran kada je bezbjednost Abazovića u pitanju, jer jedina opasnost koja mu prijeti je od ljubomornih djevojaka.

"Prije će se nekome od nas desiti nešto nego Abazoviću", istakao je Knežević odgovarajući na Konatarevo poređenje hajke na pokojnog Đinđića i pokušaja da se kriminalizuje Abazović.

Martinović Konataru: Razotkrili smo vas i vaše pomagače

Dodao je da su Demokrate u potpunosti razotkrili URU u prethodnom periodu, kao i njihove pomagače.

"Što god uradili, kako god uradili i gospodinu Bečiću i meni i svima nama u Demokratama je izuzetna čast da nas smjenjuju najveći izdajnici u Crnoj Gori. Srećni smo, jer mi građanima Crne Gore ne dugujemo ništa bez odgovornost i jedino njima polažemo račune", ocijenio je Martinović i tražio da na kontrolnom saslušanju bude i Abazović, jer ga zanima da li prekrajanje izvorne volje građana ima zaista veze sa zapljenom kokaina.

Martinović je rekao da je sva ova priča o pripremi atentata samo pravljenje žrtve od onih koji su pripremili izbornu volju građana

Rekao je i da razumije da je mnogo lakše glumiti lažnu žrtvu, nego priznati da je neko ucijenjen ili kupljen ili uzeo 21 milion eura i dodao da smatra da je najčasniji izlaz iz ove krize izlazak na izbore.

"Kada ne smijete da kažete svom bratu gospodinu Katniću ko vam je nudio 21 milion onda ste u žestokom problemu", poručio je Martinović.

Paradoks da se zakon o porijeklu imovine glasa sa DPS-om čija imovina treba da se provjerava

"Ako nekome nije stalo do fotelja i ličnih interesa, evo časnog izlaza iz krize. Za mene kao poslanika ne bi bilo veće časti nego da me ovi izdajnici smijene", kazao je Martinović.

"Ako je neko najmanje zabrinut za svoje fotelje, onda smo to mi iz Demokratske Crne Gore"

"Ponudili ste model ekspertske Vlade, i sami ste proglasili da je on fijasko. Koliko vi to modela imate na raspolaganju pa ćete da nam nudite jedan po jedan. Ovih dana su pale maske, ali će morati ubijeđen sam i maske i kape, kao i Darko Pajović, da nose oni koji planiraju istorijsku izdaju", dodaje Martinović.

Došlo je i do verbalnog obračuna Martinovića i Konatara, a poslanik GP URA rekao je kolegi iz Demokrata "da mu nema pomoći".

"To što je on sad kazao meni, neka mu služi na čast, ako je muškarac neka kaže javno i neka se stidi onoga što mi je šapnuo na uvo", rekao je Martinović.

Uključio se i poslanik Marko Milačić i krenuo da se obrati članovima Odbora, Konatar je pitao Martinovića šta mu je rekao, a ovaj mu je odgovorio da mu se više ne obraća.

Predsjednik Odbora Knežević je prekinuo raspravu i pozvao na glasanje.