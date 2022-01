Zbog visokog rizika zloupotrebe za svrhe krijumčarenja, pod kojim se u zadnjem periodu vrši pomorski prevoz, i nemogućnosti optimalne bezbjednosne kontrole za koju smo molili u Luci Bar, bićemo prisiljeni napustiti Luku Bar, saopšteno je iz kompanije "Rastoder group".

Izvor: MONDO

Iz kompanije Rastodera, čiji je vlasnik Izet Rastoder crnogorski državljanin porijeklom iz Petnjice, navode da su tražili od carinskih organa u Luci Bar da pregledaju svaki kontejner koji za njih brod doveze, ali da to nije odobreno.

"Zamolili smo da se iz preventivnih razloga pregleda SVAKI kontejner, koji za nas brod doveze u Luku Bar. Na žalost, odgovor carinskih organa je bio negativan, sa objašnjenjem da bi to što mi tražimo 'dovelo do neopravdanog trošenja resursa i iscrpljivanja ljudstva'. Uz to smo dobili i predlog, da ukoliko sumnjamo da 'je svaka pošiljka kontaminirana onda možda trebate da razmislite o pauzi u poslovanju'", saopšteno je iz Rastoderove kompanije portalu Berane online.

Kompanija "Rastoder" osnovana prije 30 godina i jedna je od vodećih firmi uvoznika banana iz Srednje i Južne Amerike. Kako navode, banane redovno dostavljaju i tržištu Crne Gore, preko Luke Bar.

"Nažalost, u zadnje dvije godine smo svjedoci povećanog rizika zloupotrebe pomorskog transporta za potrebe kriminalnih organizacija, koje na razne načine ubacuju i maskiraju svoj „tovar“ unutar kontejnera različitih firmi i proizvoda (bez obzira da li su u pitanju banane, neko drugo voće ili proizvodi), navodi se u saopštenju.

Samo u posljednjem mjesecu, podsjećaju, postoje medijski članci o velikim količinama droge pronađene na brodovima u raznim lukama, poput Ploče u Hrvatskoj, Rotterdam u Holandiji, Drač u Albaniji, itd.

Ističu da su zadnje molbe za dodatnu pažnju i pregled kontejnera u Luci Bar poslali 3. i 11. januara, ali da, kako navode, "pozitivni odgovor nijesmu dobili".

"S obzirom da smo potpuno svjesni visokog rizika zloupotrebe za svrhe krijumčarenja, pod kojim se u zadnjem periodu vrši pomorski prevoz, i nemogućnosti optimalne bezbjednosne kontrole za koju smo molili u Luci Bar, bićemo prisiljeni napustiti Luku Bar i preusmjeriti sve naše kontejnere u druge luke. To će otežati poslovanje i povećati troškove i nama i našim kupcima, ali bez obzira na to, bezbjednost nam je na prvom mjestu. Iz gore navedenih razloga želimo naglasiti da smo preduzeli sve mjere, koje su u našoj moći, od pojačane bezbjednosne kontrole u Ekvadoru do insistiranja na preventivnom ponovnom pregledu u Luci Bar. Možda smo barem djelimično i uspjeli u sprečavanju krijumčarenja, s obzirom da iz medija saznajemo da su carinski i/ili policijski organi otkrili skrivenu pošiljku, prije nego što je kontaminirani kontejner napustio Luku Bar", piše u saopštenju.

Dodaju da su ponosni na psolovnog partnera - kompaniju Voli, odnosno njihove zaposlene i upravu

"Pravovremeno su otkrili skrivene krijumčarene supstance i o tome obavijestili nadležne organe. Time se pokazalo da smo svi na istoj strani i da se trudimo zajedničkim snagama djelovati preventivno s ciljem zaštite državljana Crne Gore“, zaključuje se.