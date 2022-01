Oko pola tone kokaina carinici su zaplijenili u magacinu logističkog centra kompanije Voli u Zeti, prije dva dana, a tim povodom se oglašavaju Uprava policije i Specijalno državno tužilaštvo.

Podsjećanja radi mediji su juče prenijeli da je policija uhapsila špeditera iz Bara zbog sumnje da je povezan sa tovarom od 400 kilograma kokaina koji je nađen u magacinu.

Konferenciji prisustvuju i v.d. direktorice Uprave prihoda i carina Milena Petričević, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, njegova stručna saradnica Jovanka Krunić, specijalni tužilac Miroslav Turković i rukovodilac Specijalnog policijskog odjeljenja Dragan Radonjić.

Čađenović se obratio i uveo u aktuelne predmete.

Petričević se obratila povodom zaplijene kokaina u magacinu Voli gdje je navela da je 2. januara uplovio brod Spirit of Chennai na kom su od 109 kontejnera u 70 bile banane.

Istakla je da su carinski službenici ispoštovali sve procedure i primjenom tih parametara na skeneru otkrili da je jedan kontejner kontaminiran.

"Carinik koji je otkrio kontaminirani kontejner je odmah obavijestio, nakon čega smo kontaktirali policiju", kazala je Petričević.

Petričević se zahvalila na saradnji i izvanrednim rezultatima najbližim saradnicima.

"Znate da su i 5. januara, bez međunarodne podrške, otkrili 300 kilograma heroina. I u narednom periodu ćemo raditi profesionalno, nećemo podleći nikakvim pritiscima, jer nam je cilj da Crnu Goru oslobodimo epiteta da je zemlja tranzita droga", dodala je Petričević.

Specijalni tužilac Miroslav Turković govorio je o podacima do kojih su došli u istrazi prisluškivanja glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.

Kazao je i da je bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić pravio zabilješke o Katnićevim razgovorima - privatnim i službenim.

Takođe, Turković je istakao da je SDT ocijeniloda nema elemenata da nastave postupanja u istrazi pronalaska beživotnog tijela dugogodišnjeg agenta tajne službe Luke Bulatovića.

Turković je rekao da Đoka Drobnjaka sumnjiče da je manipulisao kontejnerima u kojima se nalazila opojna droga, javljao brojeve kontejnera....

Turković je kazao da sumnjiče nepoznate državljane Ekvadora da su postali pripadnici te kriminalne organizacije, a da je njihov zadatak bio da nabavljaju plombe, ostavljaju ih u kontejnerima sa kokainom, kako bi ih drugi pripadnici kada preuzmu drogu ponovo plombirali.

Tu kriminalnu organizaciju sumnjiče da je djelovala u više evropskih država.

Turković je rekao da Drobnjaka sumnjiče da je označio kontejner kojim je u Bar početkom januara stigla droga i preusmjerio ga ka Voliju da bi omogućio ostalim članovima kriminalne grupe da je preuzmu, ali da su u tome spriječeni.

"Cilj ove kriminalne organizacije bio je da se droga uzme ispod mjera carinskog nadzora u Slobodnoj zoni", kazao je Turković.

Glavni specijalni tužialc Milivoje Katnić kazao je da su od policije saznali za kokain u kontejneru, a oni od Uprave prihoda i carina.

"Oni su zaista to utvrdili sa velikom vjerovatnoćom i nama saopštili sa 99 odsto vjerovatnoće da se radi o kokainu... Organizovali smo se u pokretu i došli do važne činjenice, a to je ova plomba koja je jedinstvena i može postojati samo jedna, a ona je garant da od mjesta A - Ekvadrod, do mejsta B - Bar, nije niko otvarao", rekao je on.

Tovar su pratili i došli do Volija.

"Tada su radnici otkrili da su ovi paketi različiti, a otkrilo bi i malo dijete", dodao je Katnić.

"Ova droga je trebalo da bude preuzeta u onaj mrak u skladištu, kao što je prethodna tri puta", istakao je i objasnio da je tako učinjeno najmanje tri puta u proteklih pet ili šest mjeseci.

"Za tih 11 dana, koliko kontejner leži tamo, imali su šansu da otvore kontejner, stave plombu, uzmu drogu i odvezu je... Pošto je bilo spekulacija da se od Luke Bar otvori kontejner, to nije bilo moguće. Želio bih da pohvalim koleginicu Petričević, sjajna je saradnica", rekao je on.

Kazao je da sumnjaju da su 2. juna, 2. avgusta i 14. oktobra članovi kriminalne grupe uspjeli da odnesu oko tri tone kokaina iz Slobodne zone.

"Primjetili su da fale i uvijek fale na drugom i trećem nizu određena količina robe, što su oni konstatovali i obavještavali prodavca robe - firmu iz Slovenije. Na osnovu te robe koja je falila utvrđena je ova količina", rekao je on.

Kazao je da je u jednom od ta tri slučaja poručilac bio Voli.

"Zašto se to desilo, zato što dio policije i mi u SDT djelujemo kao na okupiranoj teritoriji. Ozbiljan propust se desio u obavještajnoj zajednici Crne Gore", rekao je on.

Kazao je da bi, da su obavješteni, mogli uzeti otiske nakon što je primjećeno da nedostaje roba u kontejnerima.

"Prošlo je dvije, tri tone, to su stotine miliona. Na tom tržištu tamo. Važno je da je ova droga 96 odsto čistoće, to je savršenstvo, ali vam ne predlažem da probate", kazao je Katnić.

Na pitanje novinara da li se ova akcija može nazvati neuspješnom, jer se nije došlo do konačnog poručioca robe, Katnić je odgovorio.

"Ovo je apsolutno uspješna akcija carinika i policije".

Rekao je i da radnici Volija, koji su pozvali policiju, nijesu pokvarili akciju.

Na fotografijama koje prikazuju označeno je 20 paketa u kojima je, umjesto banana, spakovan kokain.

Ponovio je da se kokain preuzima u Slobodnoj carinskoj zoni i da je postojala mogućnost da jedna kriminalna grupa otme drogu od Bara do Volija, ali i da su i na to bili spremni.

"Treća mogućnost bila je da su i ovi iz Volija uključeni. Ništa nije pokvareno, sem što je potvrđeno da su se pokazali časni i pošteni i vrh radnike. Nijesu uzeli kilogram, dva, mada to nijesu ni mogli", dodao je Katnić.

"Otkrili smo Ekvador, nekoga od ovih iz Slovenije i nekoga od ovih ovdje".

Takođe, istakao je da prostor u Slobodnoj carinskoj zoni mora biti bolje obezbijeđen.

Novinari su Katnića pitali da li očekuje smjenu, a on je kazao da se "sav naježio" na postavljeno pitanje.

"Ne vjerujem da će novi Tužilački savjet, ako budu radili po zakonu, a ja nemam razlog da u njih sumnjam, prekinuti moj radni odnos", kazao je on objasnivši da još nije stekao uslove za penziju i da bi to bio veliki trošak za državu kada bi došli do Strazbura.

"Ako me se sete na Dan tužilački, sete", rekao je on.

Rekao je da ne vjeruje da će Pandora Đukanovićima donijeti zlo, jer i ako pokrenu postupak, ne mora biti zlo, jer je Spuž demokratski i za svakoga je.

Rekao je da zna zbog čega kriminalne grupe insistiraju na njegovoj smjeni, a da potpredsjednik Vlade Dritan Abazović mora reći zbog čega on insistira na tome.

"Bilo bi dobro da obustavi, jer to prelazi u nepristojnost. Ne pada mi na um da kažem, ali zamislite da ja vama kažem za potpredsjednika Vlade, mladog čovjeka - zatvorio je jedan šverc, a otvorio drugi, kao što mu kažu. Ja to ne kažem, samo kažem - izvolite dragi kolega, čak ga nazivam bratom. On je pokušao nešto da uradi, organizovao, vidjeli ste kako to funkcioniše. Fali mu iskustva", istakao je Katnić.

Kazao je i da oni treba njemu da obezbjede zaštitu, a ne da poziva da se organizuje njegova smjena.