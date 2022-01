Direktor IJZ Igor Galić saoštio je danas da je Vlada Crne Gore odlučila da omogući rad dječijim igraonicama i ugostiteljskim objektima do ponoći

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Omogućava se rad svih ugostiteljskih objekata do ponoći uz uslov da se ne dozbvoli muzički program uz izvođenje pjevača, muzičara ili dj-eva. Sve ostale mjere ostaju na snazi", rekao je Galić na konferenciji za medije, povodom trenutne epidemiološke situacije u zemlji, izazvane pandemijom koronavirusa.

Galić je rekao da je u posljednjoj sedmici broj zaraženih 40 odsto manji u odnosu na nedjelju ranije.

"Do ove nedjelje smo bilježili najveću incidenciju obolijevanja u uzrasnim grupama od 19. do 40. godine. U posljednjoj nedjelji, posljedično, kao što smo i očekivali, najviše oboljelih je u grupi od 40 do 65 godina, a najveći porast trenda je u uzrasnoj kategoriji 65+ godina. Dobra okolnost je to što su oni vakcinisani u procentu većem od 70 odsto. S druge strane, bilježimo i pad oboljelih među maloljetnicima za oko 30 odsto", kazao je Galić.

On je rekao da su oko 45 odsto inficirane djece, djeca u osnovnim školama, oko 37 odsto su srednjoškolci, a 18 odsto su djeca u predškolskom uzrastu.

"I dalje napominjemo da je sprovedenim međunarodnim stručnim studijama utvrđeno da vakcinisane osobe obolijevaju od blažih formi i Omikron soja SARS-CoV-2. Naročito osobe koje su vakcinisane sa tri (buster) doze, pa stoga molimo građane da se vakcinišu, a ukoliko nisu primili treću dozu, i to bez odlaganja da učine", kazao je Galić i dodao da se buster vakcina može primiti tri mjeseca nakon prethodne doze.