Dionica autoputa od Smokovca do Mateševa trebalo je da bude završena do danas, prema tadašnjim riječima premijera Krivokapića, a realnost je da se ni iz Monteputa ne usuđuju predvidjeti mogući datum stvarne finalizacije ovog projekta.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Iako su premijer Krivokapić i ministar Bojanić najavljivali da će se "voziti autoputem makar do 15. januara", ovo makar je preraslo u to da će autoput biti otvoren tek kada se nabavi oprema za održavanje, a ni sami zaposleni nemaju približan odgovor kada bi to moglo biti.

Premijer Krivokapić je tada istakao da postoji nezadovoljstvo Vlade Crne Gore sa dotadašnjom realizacijom projekta auto-puta Smokovac-Mateševo, "a mi smo uradili sve što je do nas" dodao je on.

Tokom premijerove posjete gradilištu istakao je da su iskazali dobru volju i permanentno pratili stanje koje se dešava sa izvođenjem radova "i u ovom trenutku konstatujemo da su građevinski radovi završeni, osim nekih „finih ruku“, a kako kaže njegovo iskustvo, "sa stanovišta samo domaćinskog odnosa kaže, da nekada te „fine ruke“ traju nekada više nego ove koje su glavne", u šta smo se uvjerili i danas.

“I ako je najviše uređena, dajte doprinos da građani to osjete. Što smo dogovarali da će to biti 30. novembra? Da bi se igrali? Zato što je neko rekao da to može! E, pa dokažite da to može, imate još mjesec i da se vidimo 15. ovdje u punoj sali radnika koji će ovdje da rade." najavio je tada Krivokapić.

Iako je ocijenio da je krivica svih, i da se ovaj projekat radi po sistemu "Skadar na Bojani", kao i da, "ukoliko je nephodno radiće se dan - noć" tada, danas ipak nismo svjedoci otvaranja ove dionice.