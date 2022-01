Jedna od njihovih mana je pesimizam.

Dan kada se proslavlja Božić često se naziva i najradosnijim danom u godini, a za one koji baš tada slave i svoj rođendan - osmjeh je možda i širi, a radost veća! Vjeruje se da su ljudi rođeni 7. januara otvorenog srca i da se nesebično daju onima do kojih im je stalo.

U čemu god da se okušaju, išlo im ili ne, oni su vrlo predani i strastveni i ne odustaju lako, a uz to ih odlikuje ogromna samodisciplina i koncentracija, pa ih nije lako skrenuti s puta nakon što donesu neku odluku. Vrlo su strastveni u svemu što rade, bilo da je riječ o karijeri, porodici ili prijateljima.

Oni se smatraju ljudima od povjerenja, koji nikad ne daju lažna obećanja, kako porodici i prijateljima, tako i u poslovnom okruženju, a nikada se ne zalijeću da ponude više od onoga što mogu da daju. Pritom ostavljaju i snažan utisak skupom svojih vještina, znanja i sposobnosti.

Kada je, pak, riječ o ljubavi i partnerskim odnosima, osobe rođene na Božić veoma su nježne, romantične i povjerljive. Privlače ih energične i inteligentne osobe u koje mogu da imaju povjerenja, a jednom kada odluče da se skrase, učiniće sve što je u njihovoj moći da to bude za čitav život. Ali, ne žure u to ako nisu sigurni da je to zaista ono što su čekali i ako se ne osjećaju sto odsto sigurnim u svoju odluku.

Jedna od njihovih mana je pesimizam pa na početku sumnjaju u pozitivan ishod. Ukoliko im postanete neprijatelj, mogu da budu vrlo nezgodni jer su svjesni svoje intelektualne snage i uvijek na oprezu, pa se neće zaletjeti već čekati trenutak da odnesu pobjedu. Ne rasipa energiju na nevažne i usputne stvari, pa nema mnogo ljudi rođenih na ovaj dan i, generalno, horoskopskih Jarčeva koji se često upuštaju u ljubavne veze kratkog daha i avanture na veče.

Donosimo vam nekoliko zanimljivosti o januarskim bebama - šest naučno dokazanih činjenica koje bebe rođene u januaru čine posebnim:

Vedre su naravi

Bebe rođene u januaru nisu "usijane glave" kao one rođene tokom toplijih mjeseci u godini, pokazalo je istraživanje iz 2014. godine, tokom kojeg su naučnici utvrdili da su "zimske" bebe generalno mirnije i veselije od onih rođenih tokom drugih godišnjih doba. Osobe rođene u januaru imaju izražen smisao za humor, često su veoma duhovite.

Sportski su tipovi i rođene vođe

Studija sprovedena u Australiji pokazala je da u Australijskoj fudbalskoj ligi ima čak 33 odsto više sportista rođenih u januaru, nego što bi se statistički očekivalo. "Ako ste rođeni u januaru, imate gotovo 12 mjeseci prednosti u rastu u razvoju, u odnosu na svoju generaciju, odnosno vršnjake rođene kasnije tokom godine", kaže Adrijan Barner sa Univerziteta u Kvinslendu. Osobe rođene u januaru ističu se kao rođene vođe i preuzimaju mnogo odgovornosti, zahvaljujući urođenom samopouzdanju.

Veća je vjerovatnoća da će postati ljekari...

Statistika kaže da osobe rođene u januaru češće postaju ljekari opšte prakse nego osobe rođene tokom drugih mjeseci u godini. Kreativno pristupaju rješavanju problema, i mudri su.

…A mogu i da se proslave

Studija objavljena u Žurnalu društvenih nauka navodi da je disproporcionalno veliki broj poznatih ličnosti rođen u znaku Vodolije, što znači da su rođene između 20. januara i 18. februara.

U horoskopu su Jarčevi ili Vodolije

I, kad smo već kod horoskopa, januarske bebe su ili u znaku Jarca, ili u znaku Vodolije. Za one koji su rođeni u znaku Jarca, vjeruje se da su romantične, "stare" duše. A bebe rođene krajem januara, važe za nezavisne, dubokoumne osobe, koje vole da pomažu drugima.