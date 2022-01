Epidemiološka situacija u Crnoj Gori i dalje je ozbiljna, ali je dobro to što hospitalizacija, teški oblici bolesti i smrtni ishodi ne prate nagli porast broja novooboljelih, saopštio je direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Igor Galić, piše RTCG.

Izvor: Vlada Crne Gore

On je u Jutarnjem programu TVCG saopštio da je u Crnoj Gori dominantan omikron soj korona virusa, ali da se ne bi trebalo opuštati i biti svjestan da je i delta soj i dalje prisutan.

Građani, kaže, različito reaguju na epidemiološku situaciju jer su, za sada, simptomi blagi.

"Treba vremena da ispratimo i vidimo da li će situacija kod nas biti kakva je u zemljama Evrope koje su pogođene omikron sojem", rekao je Galić, navodeći da za sada nemaju nijedan potvrđen slučaj smrti od omikron soja, navodi RTCG.

Komentarišući dva smrtna ishoda kod pacijenata koji su primili sve tri doze vakcine, Galić je rekao da građani zbog toga ne bi trebalo da budu zbunjeni, te da bi trebalo da prate informacije stručnjaka.

Manje je, kaže, bitan podatak da je riječ o pacijentima koji su primili sve tri doze Sinofarm vakcine: "Bitno je da je sa tri doze vakcinisano 80.000 ljudi, i da su od njih 80.000 preminule dvije osobe, koje su bile starije životne dobi sa komorbiditetima".

Odziv na vakcinaciju je i dalje nezadovoljavajući zbog čega je pozvao građane na imunizaciju, prenosi RTCG.

Govoreći o kolektivnom imunitetu, Galić kaže da u tome, sem vakcinisanih, učestvuju u osobe koje su preboljele.

"Ne bih se lično oslanjao na kolektivni imunitet kad već imamo toliki broj doza vakcina u zemlji koje bi trebalo da budu iskorišćene", istakao je Galić.

Predlog doktora Radojevića

Osvrnuo se Galić i na ocjene doktora KCCG Nemanje Radojevića, koji je saopštio da bi trebalo ukinuti testiranja i sprovesti tzv. švedski model.

"Svakako da je to jedan rizičan model uvođenja, on je bio na početku pandemija kao jedna od mogućih opcija i nije se pokazala kao najbolja", rekao je Galić.

On kaže i da ne mora da znači da su, ako dobiju simptome, građani oboljeli od korone, budući da je ovo inače sezona respiratornih virusa.

"Dijagnostikovali smo prisustvo gripa u populaciji, ali je najvažnije, testirali se ili ne, da građani smanje kontakte, da se izoluju, i ako je neophodno pozovu dispečere Doma zdravlja i o svemu se dalje informišu", pojasnio je Galić.

Sada se, kaže, pokazala ispravnom odluka da se zabrane koncerti na otvorenom tokom praznika: "Zamislite koliki bi broj oboljelih sad imali da su održani koncerti".

Uvjeren je, kako je rekao, da će aktuelne mjere dati rezultat.

Smjena Popović Samardžić

Podsjećanja radi, doskorašnja načelnica u IJZ Milena Popović Samardžić tvrdi da je smijenjena zbog toga što je pružala otpor cenzuri koju Galić uvodi.

"Vidio sam da se pokušava stvoriti slika o nekom sprečavanju slobode govora, naravno da o tome nema riječi. Jedin bitan razlog je ovo što se desilo u Budvi. Ja lično kao direktor i neću dozvoliti da se od toga pravi cirkus, da budem prisutan u tom cirkus", rekao je Galić za TVCG.

Popović-Samardžić će, kako je rekao, sve što se desilo povodom tog događaja odgovarati tijelima zaduženim za to.

Komentarišući navode da je umjesto Popović Samardžić imenovan Adis Martinović, sa kojim je u kumovskim odnosima, Galić se Martinoviću izvinio što se njegovo ime pominje u cijelom slučaju.

"On je jedan vrstan epidemiolog, on je zaposlen u Odjeljenju za imunoprofilaksu, on nije doveden, nego je tu zaposlen sa još dvije osobe, kolegama Milkom Joksimovićem i Marijom Božović", kazao je Galić, prenosi RTCG.