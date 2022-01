U većem dijelu Crne Gore saobraća se po mokrim putevima uz mjestimično smanjenu vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Izvor: mondo/Danilo Jaukovic

IZ AMSCG su kazali da su mogući nailasci na sitnije odrone na dionicama koje prolaze kroz usjeke i vozačima savjetovali opreznu vožnju.

Upotreba zimskih guma obavezna je do 1. aprila, na putevima gdje je to naznačeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na to da li na tom putu postoje zimski uslovi.

Za vrijeme sniježnih padavina zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere na dionicama preko planinskih prevoja u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Iz AMSCG-a su kazali da zbog državnih i vjerskih praznika na državnim putevima neće biti radova do nedjelje, a vozila će saobraćati bez obustava uz poštovanje privremene signalizacije.

Zbog rekonstrukcije glavnog cjevovoda na regionalnom putu R-18 Pljevlja-Gradac-Šula dionica ulica Oslobođenja zatvorena je za saobraćaj.

Omogućeno je korišćenje alternativnog pravca.

Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.

Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.