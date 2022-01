Iz podgoričkog lokala Welder Pub demantuju da je došlo do tuče kako je pisao portal Dan.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz lokala su reagovali na informaciju koja se pojavila u javnosti rekavši da se u Welder pabu nije dogodio nikakav incident, a ponajmanje tuča.

“Demant koji želimo da objavimo iz Welder puba u cilju informisanja javnosti i naših gostiju, povodom današnje objave prvo portala Dan, a onda svih medija koji su prenijeli ovu vijest, jeste da u našem lokalu nije došlo do nikakve tuče. Naime, tuča se nije dogodila u lokalu Welder već u blizini, te se kasnije preselila i do našeg objekta, pa su navodi koju su mediji prenijeli neistiniti. Mi samo znamo to što smo vidjeli, a to je da se grupa mladića sukobila sa pripadnicima policije i da su se tukli ispred Weldera”, kazali su za Standard iz ovog podgoričkog ugostiteljskog objekta.