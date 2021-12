Ministarstvo zdravlja, Uprava za inspekcijske poslove i Uprava policije i tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika organizovaće akciju pojačane kontrole poštovanja propisanih epidemioloških mjera u svim gradovima Crne Gore.

"Poseban fokus biće kontrola rada u ugostiteljskim objektima i hotelima i poštovanje novih epidemioloških mjera, koje se, prije svega odnose na poštovanje radnog vremena u prazničnim danima i izvođenje i emitovanje muzike.

Podsjećamo da se radno vrijeme restorana, kafića, ostalih ugostiteljskih objekata i hotela 31. decembra na 1. januar ograničava do 1 sat poslije ponoći, uz posjedovanje COVID potvrde. Naglašavamo da je tog dana izvođenje muzike uživo ili uz emitovanje sa akustičnih uređaja dozvoljeno samo u terminu od 20 sati do 1 sat poslije ponoći. Tokom svih ostalih dana do 12. januara, radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata, uz posjedovanje COVID potvrde je ograničeno do 22 sata, uz napomenu da je tokom kompletnog radnog vremena, u potpunosti zabranjeno izvođenje i emitovanje muzike i uživo i sa zvučnika", navodi se u saopštenju.

Sprovodiće se, dodaju, provjera posjedovanja digitalne COVID potvrde u ugostiteljskim objektima i ostalim mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi, kao i da li se krši mjera zabrane organizovanja svadbi, rođendana, žurki i drugih privatnih proslava.

"Kontrolom će na terenu rukovoditi Uprava za inspekcijske poslove, uz asistenciju Uprave policije, u saradnji sa lokalnim samoupravama, Komunalnom policijom i Komunalnom inspekcijom.

Ministarstvo zdravlja još jednom poziva privrednike i građane da u prazničnim danima budu odgovorni i da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, prije svega zbog zaštite zdravlja i svojeg i svojih najbližih i cjelokupne populacije", zaključili su iz Ministarstva u saopštenju.