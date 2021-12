Direktorica Olivera Elez je istakla da su do sada uspjevali da isplaćuju zarade zaposlenima sa minimalnim zakašnjenjem. Međutim, početak 2022. godine ovoj zdravstvenoj ustanovi donosi veliku neizvjesnost.

Fond zdravstva duguje Bolnici Meljine, zaključno sa novembrom, 220 hiljada eura. Finansijska situacija u toj privatnoj zdravstvenoj ustanovi je alarmantna jer iz sopstvenih prihoda ne mogu obezbjediti sredstva za plate. Direktorica Olivera Elez je istakla da su do sada uspjevali da isplaćuju zarade zaposlenima sa minimalnim zakašnjenjem. Međutim, početak 2022. godine ovoj zdravstvenoj ustanovi donosi veliku neizvjesnost.

Sa desetak dana zakašnjenja smo isplatili novembarsku platu, imamo obezbjeđena sredstva u Fondu i za decembarsku platu, kao i za pojedine troškove koje imamo, ali uplate iz Fonda kasne i kod njih imamo veći dug. Zaključno sa novembrom dug je 220 000 eura, a kada se tome doda i decembarska faktura biće oko 370 000 eura”, saopštila je Elez.

Bez uplate Fonda bolnica Meljine ne može iz sopstvenih prihoda obezbjediti neophodna finansijska sredstva, kako prenosi Standard.

“Osnovni izvor finansiranja je ugovor prema Fondu zdravstva Crne Gore, preko kojeg pružamo usluge liječenja za hitne slučajeve, kao i za liječenje građana Herceg Novog ali i ostalih građana koji se zateknu na teritoriji naše opštine. Ta sredstva su nedovoljna, s obzirom na to da su cijene Fonda zaista minimalne za pokrivanje usluga. Zato smo u stalnom deficitu i da obezbjedimo sredstva ali i zarade zaposlenima”, kako objašnjava Elez.

Finansijska neizvjesnost dovela je do dodatnog osipanja kadra, te je dovedeno u pitanje funkcionisanje bolnice a bili su prisiljeni i da ukinu post kovid program.

“Posebno je ugroženo interno odjeljenje koje ne može da obezbijedi redovnu smjenu iako su tehničari radili i po 24 sata, ali to je više postalo neodrživo. Bili smo prinuđeni da obustavimo post kovid program tokom kojeg smo primali pacijenete iz bolnica u Kotoru i Baru, na dalje liječenje nakon izlaska iz infektivnog stanja. To je bilo veoma značajno za ove ustanove jer su mogli da obezbijede nova mjesta za pacijente, ali mi nismo više u mogućnosti da obezbijedimo dovoljan broj tehničara za 32 postelje, koliko ima na internom odjeljenu. Moramo da radimo sa smanjenim posteljnim kapacitetom, što je i dovelo do ove odluke, a samim tim je manji broj postelja za liječenje građana Herceg Novog”, kazala je Elez.

Kako Standard penosi smatra da će najavljeno povećanje plata zdravstvenim radnicima u okviru Plana Evropa sad, dodatno ugroziti rad.

“Nećemo uspjeti da obezbijedimo zarade za postojeći kadar kada dođe do povećanja zarada. Sva odjeljena su u deficitu sa kadrom, stalni konsultanti iz ljekarskog saziva su neophodni jer nemamo ni ljekarskog kadra dovoljno. To je za sada sve nekako i funkcionisalo ali je ovog mjeseca stanje postalo alarmantno. Bojim se da će ova finansijska situacija, već sledećeg mjeseca da dovede do ozbiljnih problema i možda i prestanka funkcionisanja bolnice”, kazala je Elez.

Podsjećamo, nedavno je predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić, imao sastanak sa predstavnicima svih zdravstvenih ustanova u našem gradu, a tom prilikom je razgovarano o aktuelnoj situaciji i problemima.

Stečaj u Bolnicu Meljine uveden je prije dvije godine, od kada u ovoj zdravstvenoj ustanovi čekaju da nadležni riješe njihov status i obezbjede izvjesniju budućnost za zaposlene, ali i pruže šansu Novljanima i gostima da zdravstvenu zaštitu i pomoć imaju u svom gradu, u svojoj bolnici. Za januar je odgođeno ročište za uvođenje stečaja i u Meljine kompleks koji je pokrenula Opština Herceg novi zbog duga od oko 850. 000 eura sa dospjelim kamatama po osnovu poreza na nepokretnost. Kako je nedavno kazao predsjednik hercegnovske opštine cilj je da se proces objedini, a kompleks bolnice zadrži imovinu na cijelom dijelu kao što je to bilo kada je privatizovana.