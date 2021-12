Veliki broj rezervacija otkazan je u Budvi nakon jučerašnjeg uvođenja strožih mjera protiv virusa korona, kazao je član Upravnog odbora ugostitelja Budve Marko Marković.

Izvor: MONDO

Smatra da nije moguće nadomjestiti gubitak ugostiteljima, te da će mnogi nakon dočeka zatvoriti lokale i poći na kolektivni odmor.

“Ne možete da zamislite koliki je broj otkazanih rezervacija od juče u Budvi.Nije moguće sada sve to nadomjestiti. Nadam se da će ljudi shvatiti da smo morali to da prihvatimo i da je to viša sila”, kazao je za Jutarnji program TVCG Marković.

Ističe da su nove mjere udar na sve njih, ali moraju poštovati mjere. Nije optimista kada je riječ o radu tokom praznika.

“Veliki broj mojih kolega nakon dočeka najavilo zatvaranje lokala i kolektivne odmore. Nemoguće je raditi i nešto bitnije privrediti. Neka posjeta će biti, ali ni govora o broju koji smo očekivali i za koji smo se pripremali”, kazao je Marković.

Objašnjava da je teško organizovati rad lokala i da se mjere maksimalno ispoštuju.

“Niko od nas nije očekivao. Ovo je veliki udarac za nas. Poštovaćemo mjere i trudićemo se da uradimo što je do nas”, kazao je on.

Pozdravio je odluku Skupštine da se ne poveća stopa PDV-a.

“PDV od sedam odsto je nešto za šta smo se godinama borilii u ovoj pandemiji to je spas za sve firme”, kazao je on.

Očekuje da će svi zaposleni u sektoru ugostiteljstva osjetiti benefite povećanja minimalca.