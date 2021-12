Vlada je donijela nove epidemiološke mjere, koje će biti na snazi od 30. decembra ove do 12. januara naredne godine.

Izvor: MONDO

Radno vrijeme restorana, kafića, ugostiteljskih objekata i hotela 31. decembra na 1. januar ograničava se do jedan sat iza ponoći, uz posjedovanje potvrde.

Tog dana je izvođenje muzike uživo ili uz emitovanje sa akustičnih uređaja dozvoljeno je samo u terminu od 20 sati do jedan iza ponoći. Tokom svih ostalih dana, do 12. januara, radno svih ugostiteljskih objekata, uz posjedovanje potvrda, je ograničeno do 22 sata.

Tokom kompletnog vremena je zabranjeno izvođenje ili emitovanje muzike uživo ili sa zvučnika.

Zabranjuju se žurke, svadbe, rođendani, muzički festivali i druge privatne proslave...

Zabranjuju se sve posjete licima u ustanovama sa kolektivnim smještajem, rad dječjih igraonica i teretana. Rad kladionica dozvoljen je uz posjedovanje kovid potvrde. U tržnim poslovnim centrima površine veće od 1.000 kvadrata, koji imaju više od tri poslovna objekta, dozvoljeno je prisustvo jedne osobe na 10 kvadratnih metara, uz posjedovanje potvrde i maske.

U vjerskom objektu dozvoljeno je obavljenje objekta uz prisustvo jedne osobe na 10 kvadrata, uz obaveznu masku, poštovanje odstojanja i kovid potvrdu.

Posjeta bioskopima, pozorištima, muzejima, galerijama... dozvoljena je uz kovid potvrdu.

Zabranjuje se prisustvo gledalaca u zatvorenim sportskim objektima. Na otvorenim objektima je dozvoljena četvrtina ukupnog broja sjedišta, uz obavezno nošenje maske i posjedovanje jednog od četiri dokaza iz kovid potvrde.

Javnoj upravi, privrednim društvima i preduzetnicima predlaže se da organizuju rad od kuće, uz obavezno organizovanje dežurstava i obezbjeđivanje nesmetanog procesa rada.



Ministarka zdravlja kazala je da će narednih dana biti pojačane kontrole poštovanja mjera. Pozvala je građane da poštuju mjere, vakcinišu se i provedu praznike u krugu porodice.

COVID potvrda podrazumijeva:

1) da je osoba potpuno vakcinisana propisanim brojem doza vakcine protiv koronavirusa, koji je izdat od ovlašćene zdravstvene ustanove i da od druge doze vakcine nije prošlo duže od šest mjeseci;

2) negativnog rezultata PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 72 sata;

3) pozitivnog rezultata PCR testa na koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i koji je stariji od 10 dana, a nije stariji od šest mjeseci od dana izdavanja rezultata ovog testa; ili

4) negativnog rezultata brzog antigenskog testa na korona virus koji nije stariji od 48 sati.

Novi uslovi za ulazak u Crnu Goru od 2. januara

Od 2. januara 2022. godine pooštravaju se uslovi za ulazak u Crnu Goru.

Crnogorski državljani i stranci mogu da uđu preko svih graničnih prelaza uz posjedovanje jednog od dva dokaza iz COVID potvrde:

1. Da je osoba potpuno vakcinisana propisanim brojem doza vakcina protiv koronavirusa, i da od druge doze vakcine nije prošlo više od šest mjeseci.

Ili uz:

2. Dokaz da je osoba preboljela COVID-19 (prošlo ne manje od 10 dana i ne više od 180 dana od pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa)

U oba slučaja, lice mora da posjeduje ili negativan PCR test koji nije stariji od 72 sata ili brzi antigenski koji nije stariji od 48 sati. To znači da više nije moguć ulazak u Crnu Goru samo sa negativnim testom.

Državljani Crne Gore i stranci sa privremenim boravkom mogu da uđu u zemlju bez ovih dokaza, ali uz određivanje samoizolacije u trajanju od 10 dana koju je moguće prekinuti najranije nakon tri dana poslije negativnog PCR testa.