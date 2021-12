Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović kazao je da ukoliko želimo da sačuvamo stanovništvo u Crnoj Gori i da nemamo trend velikog odliva da moramo da stvaramo institucije.

Izvor: MONDO/Milena Mijušković

"Ekonomija ne može da procvjeta ako pravni poredak bude ovakav", rekao je Abazović u toku komunikacije sa građanima.

On je kazao da sjever Crne Gore mora da ima veću konekciju sa zemljama iz okruženja.

"Moramo da razmišljamo o tome da se što više otvaramo, da nam infrastruktura ka drugim zemljama bude što bolja", istakao je Abazović, prenose Vijesti.

Dodao je da svi "dobijaju izgradnjom autoputa", ali i da je prema Pljevljima "napravljena strašna nepravda".

"Termelektrana nije glavni izvor zagađenja u Pljevljima. Sada je trend u Evropi da se one gase i da se prelazi na druge izvore energije i mi ćemo to u jednom trenutku morati da uradimo. Pod hitno treba stvoriti uslovi da se otvori cementara. Kada je riječ o energiji mislim da u budućnosti, za 15 do 30 godina, treba da idemo u koncept gašenja Termoelektrane...", naveo je potpredsjednik Vlade, dodajući da bi u Pljevljima mogla da se gradi gasna termoelektrana.