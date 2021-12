Predsjednik Upravnog odbora Milutin Đukanović, kazao je za TV Prva, da kod Elektroprivrede Crne Gore postoji volja za svaki dogovor oko Kombinata aluminijuma, te da bi u ovom slučaju Vlada trebala da ima proaktivniju ulogu.

Osvrnuo se i na situaciju sa ministrom ekonomskog razvoja Jakovom Milatovićem i naglasio da ne pristaje da ih on potcjenjuje.



"Riječ je o jednoj nesmotrenosti ministra Jakova Milatovića, ja jednostavno ne pristajem da nas bilo ko potcjenjuje, zna se ko je i koliko doprinio u izbornom procesu. Mi danas imamo jednog slučajnog ministra koji se ponaša neodgovorno, čak i bahato. Ja na to nisam pristao, svaki ministar, i Milatović i Radulović ne mogu tako da se ponašaju. Oni nisu dobili dobili legitimitet, što su igrom slučaja postali ministri u jednom neviđenom eksprerimetu, to je već drugi problem", kazao je Đukanović za TV Prva.